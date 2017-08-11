Рене Фазель: Очень хорошо, что Зарипов подал апелляцию

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал информацию, что российский нападающий Данис Зарипов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию.

Напомним, КХЛ 25 июля объявила, что Зарипов отстранен дисциплинарным комитетом IIHF до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ сезона-2016/17, в котором форвард играл за магнитогорский «Металлург».

«Очень хорошо, что Зарипов подал апелляцию. Он всем говорит, что не принимал допинг. Для его репутации здорово, что он подал апелляцию. Его проверяли много раз, его пробы никогда прежде не были положительными. Он пытается спасти свою репутацию. Это право человека - спасти свою репутацию, Зарипов все делает правильно», - сказал Фазель.