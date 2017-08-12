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РФПЛ. 6-й тур. ЦСКА – «Спартак», «Анжи» - «Динамо» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей шестого тура чемпионата России.

Матч

Уфа - Ростов

Место и дата

12 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

Матч

ЦСКА - Спартак

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Анжи - Динамо

Место и дата

12 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

Матч

СКА-Хабаровск - Рубин

Место и дата

13 августа 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив - Тосно

Место и дата

13 августа 17:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция

Матч

Краснодар - Амкар

Место и дата

13 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Матч

Зенит - Ахмат

Место и дата

13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Матч

Арсенал - Урал

Место и дата

14 августа 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция

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