РФПЛ. 6-й тур. ЦСКА – «Спартак», «Анжи» - «Динамо» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей шестого тура чемпионата России.
Матч
Место и дата
12 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
12 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
13 августа 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 августа 17:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
13 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
14 августа 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция
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