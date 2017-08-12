Зинедин Зидан: Сколько бы я стоил на сегодняшнем трансферном рынке? Думаю, очень мало

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами перед первой игрой против «Барселоны» за Суперкубок Испании.

«Уверен, футболист, который завтра выйдет на место Неймара, сыграет не приличном уровне. С другой стороны, таких игроков, как Неймар, единицы.

Сколько бы я стоил на сегодняшнем трансферном рынке? Думаю, очень мало», – цитирует специалиста AS.

Напомним, Зидан, будучи игроком, перешел из «Ювентуса» в «Реал» за 73 млн евро в 2001 году. На тот момент это был самый дорогой трансфер в истории футбола.