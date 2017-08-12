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Денис Бояринцев: Каррера ставит играть тех игроков, кто использует свой шанс на тренировках

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и тренер «Носты» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча шестого тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

– И «Спартак», и ЦСКА пока оставляют своей игрой двоякое впечатление. Кто же все-таки фаворит в дерби, и какой игры вы ждете?
– Команды в одинаковых условиях, и там и там есть сложности, поэтому давать прогноз очень сложно, - приводит слова Бояринцева «Евро-Футбол» - Конечно, все будут жаждать победы, это знаковое дерби, но итог матча предположить очень тяжело, обе команды в неоптимальных кондициях, и эмоциональное состояние. Но перед дерби все проходит, многие вещи забываются, поэтому точно могу сказать, что будет борьба.

– После поражения в Питере Каррера перетряхнул весь состав, и «Арсенал» команда победила уверенно. Как думаете, в дерби Каррера вернется к кандидатурам Комбарова, Фернандо, Боккетти?
– Я думал об этом, ведь команда «Арсенал» обыграла, игроки, вышедшие в стартовом составе, свой шанс использовали очень хорошо. Но матч с ЦСКА диктует другие условия, поэтому вопрос - вернется ли Каррера к лидерам, которых он оставил в запасе в среду, - остается открытым. Мне кажется, что скорее всего нет. Могу ошибаться, но Каррера это тот тренер, который оставит тех ребят, что использовали свой шанс. Единственный нюанс – травмы. Но без прошлогодних лидеров на «Спартак» в дерби будет смотреть интересно, и Каррера, скорее всего, станет отталкиваться от состава, обыгравшего «Арсенал»

– У ЦСКА на неделе матч с «Янг Бойз». Попадание в Лигу чемпионов необходимо армейцам с точки зрения финансов. Возможна ли ситуация, что ЦСКА постарается в дерби сэкономить силы? Сознательно не лезть вперед и довольствоваться ничьей?
– Такое невозможно, у ЦСКА есть ряд сильных игроков, они могут выложиться в дерби и спокойно настроиться на матч Лиги чемпионов. ЦСКА экономить силы и давать кому-то отдохнуть не будет, это однозначно. 

Матч

ЦСКА - Спартак

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция



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