Игорь Криушенко: Возможно, поеду на стажировку к Слуцкому в «Халл»

Главный тренер сборной Белоруссии Сергей Криушенко поделился воспоминаниями о работе в чемпионате России.

- Вы первым из белорусов ярко проявили себя в чемпионате России. После вас у нас закрепились Гончаренко, Кононов, Кучук, Скрипченко. Это феномен национальной тренерской школы или история отдельных личностей?

— Понятно, что между собой мы общались. Но каждый из нас выбирал свой путь развития. – цитируют Криушенко «Известия» - И видение футбола отличается. Но все равно что-то нас объединяет — склад характера, стремление чего-то добиться в своей работе. Белорусы — трудоголики, стремящиеся к успеху. Видимо, это национальная черта. Приятно, когда много земляков работают в сильном чемпионате и поддерживают реноме нашей школы.

— Вы несколько раз приезжали на стажировку в ЦСКА к Леониду Слуцкому. Когда познакомились?

— Давно. Еще в середине 2000-х годов, когда он работал в ФК «Москва», и нас познакомил Юра Жевнов. Он познакомил со Слуцким меня и Витю Гончаренко. Я тогда был главным тренером БАТЭ, а Виктор — моим помощником. Мы вместе с командой летали на сбор в ОАЭ.

— С того момента Слуцкий и Гончаренко стали друзьями?

— Мне сложно говорить, но знакомство состоялось именно тогда, в 2006 году. Уже тогда мы много и подробно разговаривали на профессиональные темы. Наше общение продолжается до сих пор.

— Постажироваться у Слуцкого в «Халле» не собираетесь?

— Посмотрим. Дай Бог ему закрепиться в Англии и добиться хорошего результата. Мы со Слуцким в последний раз общались зимой. Он уже тогда открыто говорил мне о своих планах поработать в Великобритании. От всей души желаю ему успехов в любимом деле.

Напомним, в 2009 году Криушенко возглавлял новосибирскую «Сибирь» и вывел команду в премьер-лигу.