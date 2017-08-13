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Сергей Балахнин: Старт «Халла» Слуцкого в чемпионшипе можно считать удачным

Источник:  ТАССКомментарии

Российский специалист Сергей Балахнин оценил начало работы Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Халл Сити».

Напомним, Балахнин был ассистентом Слуцкого в сборной России.

В двух турах чемпионшипа, второго по силе дивизиона английского футбола, «Халл» набрал четыре очка, сыграв вничью с «Астон Виллой» (1:1) и обыграв «Бертон» (4:1).

«Видно, что Слуцкий взял бразды правления в свои руки, такой старт можно считать удачным. Команда одержала уверенную победу дома, а до этого заслужила ничью с предполагаемым лидером «Астон Виллой». Рано делать глубокие выводы, но я уверен, что у Леонида Викторовича все там получится», - сказал Балахнин.

В следующем туре «Халл» 15 августа дома сыграет с «Вулверхэмптоном».

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