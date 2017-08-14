Олег Знарок: Дацюку тяжело играть, но видно, что это большой мастер

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Сочи» (3:1).

– Чемпионат стартует через неделю. Вы всем удовлетворены, довольны?

– Нет, не доволен. Особенно первым периодом.

– Что скажете про новичков, насколько они влились в команду?

– Неплохо.

– В прошлом сезоне ударным звеном СКА были Шипачев, Дадонов и Гусев, теперь остался только Гусев. Он вышел в звене с Прохоркиным и Карпове – как сыграла эта тройка?

– Карпова мы знаем давно, а тройка сыграла удовлетворительно. Чего-то пока не ватает, конечно. Но, думаю, в дальнейшем они найдут свою игру.

– Павел Дацюк вернулся после травмы. На сколько процентов он готов?

– Ему играть тяжело, но видно, что это большой мастер. Думаю, к сезону он будет готов на 100 процентов, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в первом матче предсезонного турнира в Петербурге обыграл «Сочи» со счетом 3:1. В составе хозяев шайбы забросили Динар Хаизуллин, Илья Ковальчук и Патрик Херсли. У команды из Краснодарского края шайба на счету Артема Томилина.

Следующий матч СКА проведет 16 августа против сборной Канады, «Сочи» встретятся с канадцами днем ранее.