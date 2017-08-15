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Вадим Скрипченко: Не стал бы называть ситуацию «Анжи» критической. Есть время все исправить

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Новый главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко оценил ситуацию команды в нынешнем сезоне. Накануне белорусский специалист сменил на тренерском посту Александра Григоряна, который работал с командой с января этого года.

«Прежде всего, я очень рад, что стал частью «Анжи» – клуба с хорошими футбольными традициями и регионом, где люди любят футбол, разбираются в нем и помнят как достижения «Анжи», так и именитых футболистов, которые здесь играли. Для меня это определенный вызов, и я рад, что являюсь тренером футбольного клуба «Анжи».

Да, к сожалению, у команды случился неудачный старт. Но я бы не стал эту ситуацию называть критической или безвыходной. Есть время и возможности все исправить, и я постараюсь со своей стороны все сделать для того, чтобы поднять психологическое состояние и улучшить настроения как игроков и сотрудников клуба, так и болельщиков команды. Это может произойти в том случае, если будут хорошие результаты. Поэтому желаю и призываю к тому, чтобы мы все сделали это», – цитирует Скрипченко официальный сайт клуба.

На данный момент «Анжи» занимает 14 место в таблице РФПЛ, набрав три очка.

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