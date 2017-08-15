ЦСКА – самая бьющая команда по итогам шести туров
Московский ЦСКА по итогам первых шести туров чемпионата
России по футболу нанес по воротам соперников 101 удар – это лучший показатель
в лиге.
Вторым пока идет «Краснодар», который ударил по воротам
противника на один раз меньше. Третьим по этому показателю идет московский «Спартак»
- 98 ударов в шести матчах. Реже остальных бьет «Уфа» - всего 44 удара.
Армейцы, кстати, входят в тройку лучших и по проценту
ударов, попавших в створ ворот соперника – 37,6% и третья строчка. чуть точнее
бьют футболисты «Ахмата», у которых 37,9% ударов летит в створ. Самые же меткие
игроки собрались в «Ростове» - 40,6% точных ударов в шести первых турах
чемпионата страны.
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