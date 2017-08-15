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ЦСКА – самая бьющая команда по итогам шести туров

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский ЦСКА по итогам первых шести туров чемпионата России по футболу нанес по воротам соперников 101 удар – это лучший показатель в лиге.

Вторым пока идет «Краснодар», который ударил по воротам противника на один раз меньше. Третьим по этому показателю идет московский «Спартак» - 98 ударов в шести матчах. Реже остальных бьет «Уфа» - всего 44 удара.

Армейцы, кстати, входят в тройку лучших и по проценту ударов, попавших в створ ворот соперника – 37,6% и третья строчка. чуть точнее бьют футболисты «Ахмата», у которых 37,9% ударов летит в створ. Самые же меткие игроки собрались в «Ростове» - 40,6% точных ударов в шести первых турах чемпионата страны.

Реже остальных в створ попадают игроки «Амкара» - лишь в 18,9% случаев. Ближайший соперник ушел далеко вперед – «Арсенал» - 24,5% точных ударов.
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