В Южной Корее появился робот, который пишет статьи о футболе

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило о создании робота, который выполняет функции спортивного журналиста – пишет статьи о футбольных матчах.

Указано, что робот пишет статьи для этого агентства, ориентируясь на базу слов, которые используют его журналисты. После написания текста робот-журналист проверяет его на ошибки. В прошлом сезоне он писал заметки о матчах английской премьер-лиги. Всего в его активе 380 статей.

Отмечается, что в агентстве рассматривают возможность создания подобного робота для работы на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.