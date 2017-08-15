В Южной Корее появился робот, который пишет статьи о футболе
Источник: YonhapКомментарии
Южнокорейское информационное
агентство Yonhap сообщило о создании робота, который выполняет функции
спортивного журналиста – пишет статьи о футбольных матчах.
Указано, что робот пишет статьи для
этого агентства, ориентируясь на базу слов, которые используют его журналисты.
После написания текста робот-журналист проверяет его на ошибки. В прошлом
сезоне он писал заметки о матчах английской премьер-лиги. Всего в его активе
380 статей.
Отмечается, что в агентстве
рассматривают возможность создания подобного робота для работы на зимней
Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически