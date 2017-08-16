Андрей Будогосский: Предложения Кадырова, думаю, будут услышаны и рассмотрены

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал предложения почетного президента «Ахмата» и главы Чечни Рамзана Кадырова о работе футбольных арбитров в России.

- Спасибо Рамзану Ахматовичу за приятные слова и профессиональный подход со стороны руководителя республики. Мы принимаем ту критику, которая была высказана им после матча. Отрадно, что он высказывает и вполне конкретные, рациональные предложения, которые, думаю, будут услышаны и рассмотрены. Приятно слышать такие слова от человека, который столько сделал для развития футбола и в республике, и в стране в целом. Позиция Рамзана Ахматовича находит поддержку со стороны руководителей многих других футбольных клубов.

Тем не менее, все должно быть постепенно. Меньше года назад мы сделали очень важный шаг: при поддержке Виталия Мутко, исполкома РФС и РФПЛ ввели новую систему оплаты судей. Со временем мы должны посмотреть, как она работает. После этого будем ставить вопрос перед руководством российского футбола о повышении оплаты судейства. Причем речь идет не о поднятии ставки по зарплате, а о премиальном бонусе, так как он дает очень хороший стимул для повышения качества судейства, мы в этом уже убедились. Если по итогам прошлого года у нас было 28% неудовлетворительных оценок, то на весеннем этапе, когда была введена эта бонусная система, - только 14%, - приводит слова Будогосского «Р-Спорт».

Ранее Рамзан Кадыров предложил ввести базовый оклад для судей и добавить бонусы за хорошо отработанные матчи.