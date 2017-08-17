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Олег Знарок: У нас уже перебор хоккеистов! Куда еще приходить? (видео)

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Йокеритом» (5:1).

- Придет ли кто-то еще в СКА?
- Да у нас перебор уже, куда приходить.

- Может уйдет кто?
- Все узнаете.

- Как оцените готовность к сезону?
- Более-менее готовы. Даже лучше, чем в том году, что меня немножко пугает.., - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в финальном матче турнира имени Пучкова обыграл «Йокерит» со счетом 5:1. В составе армейцев шайбы забросили Александр Барабанов, Максим Чудинов, Антон Белов, Егор Яковлев и Максим Карпов. У финнов отличился Пекка Йормакка.

Первый матч в КХЛ СКА проведет 21 августа в Петербурге против ЦСКА. «Йокерит» через день в Минске сыграет с «Динамо». 

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