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Давид Рундбланд: В первых двух матчах СКА чувствовал себя не совсем в своей тарелке

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник СКА Давид Рундбланд поделился впечатлениями от победы над «Йокеритом» (5:1).

- В первых двух матчах я чувствовал себя не совсем в своей тарелке в СКА, а в трех домашних играх уже был прогресс. Думаю, он продолжится. Мы выиграли предсезонный турнир, это приятно, но особенно отмечать эту победу никто, конечно, не будет. Нам нужно правильно подойти к официальным матчам - это наш фокус.

- Как вы охарактеризуете систему игры, которую требуют в СКА?
- Она не такая уж сложная, мудрить нет повода: в защите нужно действовать по возможности просто, а в атаке - импровизировать.

- Вы не боялись Олега Знарка? Он ведь угрожал перерезать горло Рикарду Гренеборгу, тренеру сборной Швеции, на чемпионате мира.
- Помню такое! Хорошо, что меня тогда не было в сборной. На самом деле Знарок - отличный специалист, - приводит слова Рундбланда корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в финальном матче турнира имени Пучкова обыграл «Йокерит» со счетом 5:1. В составе армейцев шайбы забросили Александр Барабанов, Максим Чудинов, Антон Белов, Егор Яковлев и Максим Карпов. У финнов отличился Пекка Йормакка.

Первый матч в КХЛ СКА проведет 21 августа в Петербурге против ЦСКА. «Йокерит» через день в Минске сыграет с «Динамо». 

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