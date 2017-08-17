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Владимир Воробьев: С Корягиным сейчас врачи работают

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» - 2:3.

- Неплохо начали, но полностью провалили второй период, - признал Владимир Воробьев. – Проиграли игру в неравных составах. Сами не забили, а две шайбы в меньшинстве пропустили. Потом проявили характер, сражались, сравняли счет… Но матч длится 60 минут. Забить гол и сразу пропустить – это неправильно! Жалко, что проиграли.

- Что с Корягиным? Насколько сильно он пострадал?
- Глеб получил травму. Сейчас с ним врачи работают. Насколько все серьезно, узнаем позже.

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