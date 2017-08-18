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РФПЛ. 7-й тур. «Урал» - ЦСКА, «Спартак» - «Локомотив» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Все матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта». 

7-й тур

Матч

Тосно - СКА-Хабаровск

Место и дата

18 августа 19:30, МСА Петровский, Текстовая трансляция

Матч

Урал - ЦСКА

Место и дата

19 августа 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Матч

Спартак - Локомотив

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Матч

Рубин - Анжи

Место и дата

19 августа 20:00, Казань Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Амкар - Зенит

Место и дата

20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция

Матч

Динамо - Уфа

Место и дата

20 августа 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

Матч

Ростов - Краснодар

Место и дата

20 августа 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция


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