РФПЛ. 7-й тур. «Урал» - ЦСКА, «Спартак» - «Локомотив» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
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7-й тур
Матч
Место и дата
18 августа 19:30, МСА Петровский, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
19 августа 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
19 августа 20:00, Казань Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
20 августа 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
20 августа 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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