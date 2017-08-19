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Мюллер получил травму, празднуя гол

Эльвин Керимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Гамбурга» 29-летний Николай Мюллер в рамках 1 тура Бундеслиги забил гол в ворота «Аугсбурга» и в момент празднования забитого мяча получил травму.

На радостях Мюллер побежал к угловому флагу и, подпрыгнув, неудачно приземлился на газон и схватился за колено.

Немецкие СМИ сообщают, что, судя по всему, игрок порвал крестообразные связки.

В сезоне 2016/17 Николай Мюллер забил за «Гамбург» 5 голов в 25 матчах.

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