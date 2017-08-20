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Александр Бубнов: Хотелось увидеть от «Зенита» более убедительные игру и результат в Перми

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре «Зенита» в матче седьмого тура премьер-лиги с «Амкаром» (1:0).

«Ожидал, что «Зенит» не сможет продемонстрировать искрометного футбола. После «Утрехта» у него было не так уж и много времени на восстановление, и в итоге петербуржцы сыграли не лучше, чем в Голландии.

В целом потенциал у «Зенита» по российским меркам хороший, и крайне важно, что он набирает очки, несмотря на игровые трудности. В то же время уверенной победу в Перми назвать нельзя, что не внушает оптимизма накануне ответной встречи с «Утрехтом». Конечно, никто и не ждал, что петербуржцы выйдут и разорвут «Амкар», но все же хотелось увидеть более убедительные игру и результат», – приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

Напомним, единственный гол в матче в Перси забил форвард Александр Кокорин, на счету которого теперь шесть забитых мячей в чемпионате.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Амкар - Зенит - 0:1 (0:0)

Голы

Кокорин 61 (0:1).

Состав

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Конде, Идову, Милькович (Гол, 78), Комолов (Гащенков, 65), Рязанцев, Баланович, Гасилин (Бодул, 34)

Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Паредес, Кузяев (Нету, 87), Полоз (Панюков, 81), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66)

Предупреждения:

Идову, 63 - Краневиттер, 84; Лунев, 90

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция

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