Александр Бубнов: Хотелось увидеть от «Зенита» более убедительные игру и результат в Перми
Футбольный эксперт
Александр Бубнов высказался об игре «Зенита» в матче седьмого тура премьер-лиги
с «Амкаром» (1:0).
«Ожидал, что «Зенит» не сможет продемонстрировать искрометного футбола. После «Утрехта» у него было не так уж и много времени на восстановление, и в итоге петербуржцы сыграли не лучше, чем в Голландии.
В целом потенциал у «Зенита» по российским меркам хороший, и крайне важно, что он набирает очки, несмотря на игровые трудности. В то же время уверенной победу в Перми назвать нельзя, что не внушает оптимизма накануне ответной встречи с «Утрехтом». Конечно, никто и не ждал, что петербуржцы выйдут и разорвут «Амкар», но все же хотелось увидеть более убедительные игру и результат», – приводит Sportbox.ru слова Бубнова.
Напомним, единственный гол в матче в Перси забил форвард Александр Кокорин, на счету которого теперь шесть забитых мячей в чемпионате.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Кокорин 61 (0:1).
Состав
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Конде, Идову, Милькович (Гол, 78), Комолов (Гащенков, 65), Рязанцев, Баланович, Гасилин (Бодул, 34)
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Паредес, Кузяев (Нету, 87), Полоз (Панюков, 81), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66)
Предупреждения:
Идову, 63 - Краневиттер, 84; Лунев, 90
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция