Александр Бубнов: Хотелось увидеть от «Зенита» более убедительные игру и результат в Перми

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре «Зенита» в матче седьмого тура премьер-лиги с «Амкаром» (1:0).

«Ожидал, что «Зенит» не сможет продемонстрировать искрометного футбола. После «Утрехта» у него было не так уж и много времени на восстановление, и в итоге петербуржцы сыграли не лучше, чем в Голландии.

В целом потенциал у «Зенита» по российским меркам хороший, и крайне важно, что он набирает очки, несмотря на игровые трудности. В то же время уверенной победу в Перми назвать нельзя, что не внушает оптимизма накануне ответной встречи с «Утрехтом». Конечно, никто и не ждал, что петербуржцы выйдут и разорвут «Амкар», но все же хотелось увидеть более убедительные игру и результат», – приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

Напомним, единственный гол в матче в Перси забил форвард Александр Кокорин, на счету которого теперь шесть забитых мячей в чемпионате.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча