Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы в Польше

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников определился с составом команды на чемпионат Европы, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Сборная России:

связующие: Александр Бутько, Сергей Гранкин;

диагональные: Максим Жигалов, Максим Михайлов;

блокирующие: Андрей Ащев, Илья Власов, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев;

доигровщики: Юрий Бережко, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Егор Феоктистов;

либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 24 августа по 3 сентября в Польше. На групповом этапе сборная России сыграет с Болгарией (24 августа), Словенией (26 августа) и Испанией (28 августа).

Победитель группы выходит сразу в четвертьфинал. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют в раунде плей-офф.