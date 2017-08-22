Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы в Польше
Главный тренер сборной
России Сергей Шляпников определился с составом команды на чемпионат Европы,
сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Сборная России:
связующие: Александр Бутько, Сергей Гранкин;
диагональные: Максим Жигалов, Максим Михайлов;
блокирующие: Андрей Ащев, Илья Власов, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев;
доигровщики: Юрий Бережко, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Егор Феоктистов;
либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк.
Напомним, чемпионат Европы пройдет с 24 августа по 3 сентября в Польше. На групповом этапе сборная России сыграет с Болгарией (24 августа), Словенией (26 августа) и Испанией (28 августа).
Победитель группы выходит сразу в четвертьфинал. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют в раунде плей-офф.