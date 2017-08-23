Валерий Белов: Для начала чемпионата мы хорошо сыграли с «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев прокомментировал победу над «Витязем» - 4:3 бул.

Владимир Воробьев: Концовку второго периода провалили, но вытащили матч Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев прокомментировал победу над «Витязем» - 4:3 бул.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции рассказал о победе над «Локомотивом».

Игорь Никитин: Довольны тем, как проявили себя ребята Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции рассказал о победе над «Локомотивом».

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции рассказал об игре против ЦСКА.

Алексей Кудашов: Уступили ЦСКА в движении

Алексей Кудашов: Уступили ЦСКА в движении Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции рассказал об игре против ЦСКА.

Защитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от победы над «Слованом» (7:1).

Артем Зуб: Уже привык к СКА и Петербургу, чувствую себя комфортно Защитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от победы над «Слованом» (7:1).