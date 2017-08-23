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Валерий Белов: Для начала чемпионата мы хорошо сыграли с «Динамо»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» - 3:4 бул.

- Хорошая игра получилась для начала чемпионата, - сказал Валерий Белов. - Мне понравилось, что очень организованно сыграли. Обычно ведь первый матч чересчур эмоциональный, ошибок много. А тут нет. Единственное – с большинством мы не справились. А в целом равная игра была.

Матч

Динамо - Витязь - 4:3 Б. (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Семёнов (Сёмин, Головков), 3:13 (0:1). Комаров (Хиетанен, Вишневский), 6:46 (1:1). Алексеев (Игнатушкин, Волков), 19:20 (2:1). Копейкин (Горак, Манкинен), 37:23 (2:2). Панков (Яценко, Яценко), 38:28 (2:3). Тарасов (Хиетанен, Карсумс), 43:11 (3:3).

Победный буллит:

Хиетанен - 4:3.

Место и дата

23 августа 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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