Давид фон Бальмоос: ЦСКА способен выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Вратарь «Янг Бойз» Давид фон Бальмоос поделился впечатлениями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ЦСКА (0:2).



- ЦСКА - слаженная команда, считаю, что у нее есть шансы на выход из группы и она всерьез может побороться за выход в плей-офф главного еврокубка. У москвичей хорошая атака и качественная средняя линия, поэтому, думаю, что они сегодня одержали абсолютно заслуженно. В целом, очень трудно было играть при подобной дождливой погоде. Наверное, это стало главной причиной того, что мы мало времени контролировали мяч. В первом матче мы хорошо действовали и у нас многое получалось. Все же Лига Европы для «Янг Бойз» это большой успех и мы намерены играть в ней с максимальной отдачей, - сказал игрок.