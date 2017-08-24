Давид фон Бальмоос: ЦСКА способен выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Вратарь «Янг
Бойз» Давид фон Бальмоос поделился впечатлениями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
с ЦСКА (0:2).
- ЦСКА - слаженная команда, считаю, что у нее есть шансы на выход из группы и она всерьез может побороться за выход в плей-офф главного еврокубка. У москвичей хорошая атака и качественная средняя линия, поэтому, думаю, что они сегодня одержали абсолютно заслуженно. В целом, очень трудно было играть при подобной дождливой погоде. Наверное, это стало главной причиной того, что мы мало времени контролировали мяч. В первом матче мы хорошо действовали и у нас многое получалось. Все же Лига Европы для «Янг Бойз» это большой успех и мы намерены играть в ней с максимальной отдачей, - сказал игрок.
Матч
Голы
Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)
Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме
Предупреждения:
Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция