«КАМАЗ» триумфально выиграл «Дакар», «Лада» готовится к следующей гонке

На «Дакаре»-2022 никто не сумел составить конкуренцию команде «КАМАЗ-мастер». Россияне были слишком сильны для соперников, которые с трудом могли навязать борьбу даже на спецучастках, не говоря об общем зачете. «КАМАЗ» выиграл каждый этап гонки в отдельности, только раз упустил на одном из них второе место и в восьми случаях из 13 занимал все места в тройке. В общем зачете российская команда удерживала топ-3 всю гонку с самого пролога. Однако интрига сохранялась до последних дней. Экипаж действующего чемпиона Дмитрия Сотникова, захватившего лидерство, в общем зачете находился под прессингом экипажа Эдуарда Николаева.

На предпоследнем 11-м этапе «КАМАЗ» Сотникова увяз в песке на дюне. И Николаев, который мог бы поехать дальше, оставив решение вопроса другим «КАМАЗам» Антона Шибалова и Андрея Каргинова, помог главному конкуренту. На извлечение машины Сотникова понадобилась пара минут. Дмитрий в этой ситуации не потерял много времени и второй год подряд выиграл «Дакар» вместе с штурманом Русланом Ахмадеевым и механиком Ильгизом Ахметзяновым. Преимущество над экипажем Николаева составило 10 минут без двух секунд.

🚛 And here's the blue truck 🚛 @KAMAZmasterTEAM and 2022 winner, Dmitry Sotnikov are on the podium! #Dakar2022 pic.twitter.com/OnreDOI92J

Экипаж Шибалова занял третье место, а Каргинова четвертое. Лучший из остальных нидерландец Янус ван Кастерен уступил Сотникову 3 часа 8 минут.

Другой голландский пилот Маурик ван дер Хевель в интервью каналу Omroep Brabant заявил, что гонщики «КАМАЗа» жульничают, и заранее знают путевые точки. Однако никаких доказательств не представил, да и никто из более сильных иностранных гонщиков не предъявил подобных обвинений.

«КАМАЗ-мастер» триумфально завершил «Дакар». Российская команда выступала превосходно, выиграла гонку в шестой раз подряд и в 19-й раз в своей истории.

«ДАКАР»-2022: СКАНДАЛЫ, ИНТРИГИ, РАССЛЕДОВАНИЯ

В классе внедорожников катарец Нассер Аль-Аттия одержал свою четвертую победу на «Дакаре». Он сохранил свое преимущество, добытое в первой части ралли-рейда, хотя не выиграл во второй половине гонки ни одного спецучастка. На финише преимущество катарца на «Тойоте» над Себастьяном Лебом на BRX составило менее 28 минут.

Во второй части гонки у судей вновь возникли претензии к экипажу Аль-Аттии, находившемуся под условной дисквалификацией. На одном из видео в официальном твиттере гонки сравнили замену колес, которые выполняют катарец со штурманом Матье Баумелем и другой экипаж Стефана Петеранселя и Эдуарда Буланже.

Многие обратили внимание как быстро трогается с места Аль-Аттия и предположили, что некоторое время экипаж едет с непристегнутыми ремнями безопасности, застегивая их на ходу. Судьи рассмотрели эту ситуацию и назначили пятиминутный штраф экипажу катарца. Многие сочли его слишком мягким, хотят этот инцидент стал не таким громким, как те скандалы, что были в первой части гонки.

Третье место уверенно занял экипаж саудовского гонщика Язида Аль-Раджи, также выступающий на «Тойоте». Заводская «Ауди», выбывшая из борьбы за общую победу в самом начале гонки, выиграла всего четыре спецучастка. Но лучший из ее представителей в общем зачете швед Маттиас Экстрем стал только девятым. Следом за ним расположился экипаж россиянина Владимира Васильева. На самом последнем спецучастке на его автомобиле сломался первичный вал КПП. Машину россиянина тянул 50 км на тросе до финиша автомобиль экипажа литовца Антанаса Юкневичуса. А на подиум БМВ Васильева поднялась с помощью «КАМАЗа» Каргинова.

В категории мотоциклов вторую победу на «Дакаре» в своей карьере одержал британец Сэм Сандерленд на технике заводской команды «Гас Гас». Он лидировал после первой половины гонки, но на седьмом этапе утратил первенство, потеряв из-за навигационных проблем почти 26 минут. Однако проблемы были и у конкурентов.

Сандерленд успел еще раз вернуть лидерство в общем зачете, снова потерять его и вернуться на первую строчку на предпоследнем 11-м этапе. В конце его почти настиг чилиец Пабло Куинтанилья на «Хонде». Итоговое преимущество Сандерленда по меркам дистанции «Дакара» составило крохотные 3 минуты 27 секунд. Лучший из заводских КТМ Маттиас Валькнер стал третьим, впрочем, марка «Гас Гас» является частью одного с КТМ холдинга.

У прошлогоднего чемпиона аргентинца Кевина Бенавидеса на 10-м этапе возникли проблемы с двигателем, он не смог сдержать эмоций и плакал во время интервью. Гонщик выиграл предпоследний спецучасток, но в общем зачете стал только 100-м.

🏍 @kmbenavides was obviously very disappointed and sad when he had to abandon the stage due to a broken engine. The #1 will not be able to defend his title. 🥺#Dakar2022 pic.twitter.com/8OxbuH3Ji7