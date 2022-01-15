«КАМАЗ» триумфально выиграл «Дакар», «Лада» готовится к следующей гонке

«КАМАЗ» — ЧЕМПИОН

На «Дакаре»-2022 никто не сумел составить конкуренцию команде «КАМАЗ-мастер». Россияне были слишком сильны для соперников, которые с трудом могли навязать борьбу даже на спецучастках, не говоря об общем зачете. «КАМАЗ» выиграл каждый этап гонки в отдельности, только раз упустил на одном из них второе место и в восьми случаях из 13 занимал все места в тройке. В общем зачете российская команда удерживала топ-3 всю гонку с самого пролога. Однако интрига сохранялась до последних дней. Экипаж действующего чемпиона Дмитрия Сотникова, захватившего лидерство, в общем зачете находился под прессингом экипажа Эдуарда Николаева.

На предпоследнем 11-м этапе «КАМАЗ» Сотникова увяз в песке на дюне. И Николаев, который мог бы поехать дальше, оставив решение вопроса другим «КАМАЗам» Антона Шибалова и Андрея Каргинова, помог главному конкуренту. На извлечение машины Сотникова понадобилась пара минут. Дмитрий в этой ситуации не потерял много времени и второй год подряд выиграл «Дакар» вместе с штурманом Русланом Ахмадеевым и механиком Ильгизом Ахметзяновым. Преимущество над экипажем Николаева составило 10 минут без двух секунд.

🚛 And here's the blue truck 🚛@KAMAZmasterTEAM and 2022 winner, Dmitry Sotnikov are on the podium!#Dakar2022 pic.twitter.com/OnreDOI92J — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2022

Экипаж Шибалова занял третье место, а Каргинова четвертое. Лучший из остальных нидерландец Янус ван Кастерен уступил Сотникову 3 часа 8 минут.

Другой голландский пилот Маурик ван дер Хевель в интервью каналу Omroep Brabant заявил, что гонщики «КАМАЗа» жульничают, и заранее знают путевые точки. Однако никаких доказательств не представил, да и никто из более сильных иностранных гонщиков не предъявил подобных обвинений.

«КАМАЗ-мастер» триумфально завершил «Дакар». Российская команда выступала превосходно, выиграла гонку в шестой раз подряд и в 19-й раз в своей истории.

«ДАКАР»-2022: СКАНДАЛЫ, ИНТРИГИ, РАССЛЕДОВАНИЯ

АЛЬ-АТТИЯ ОБЫГРАЛ ЛЕБА И «АУДИ»

В классе внедорожников катарец Нассер Аль-Аттия одержал свою четвертую победу на «Дакаре». Он сохранил свое преимущество, добытое в первой части ралли-рейда, хотя не выиграл во второй половине гонки ни одного спецучастка. На финише преимущество катарца на «Тойоте» над Себастьяном Лебом на BRX составило менее 28 минут.

Во второй части гонки у судей вновь возникли претензии к экипажу Аль-Аттии, находившемуся под условной дисквалификацией. На одном из видео в официальном твиттере гонки сравнили замену колес, которые выполняют катарец со штурманом Матье Баумелем и другой экипаж Стефана Петеранселя и Эдуарда Буланже.

Многие обратили внимание как быстро трогается с места Аль-Аттия и предположили, что некоторое время экипаж едет с непристегнутыми ремнями безопасности, застегивая их на ходу. Судьи рассмотрели эту ситуацию и назначили пятиминутный штраф экипажу катарца. Многие сочли его слишком мягким, хотят этот инцидент стал не таким громким, как те скандалы, что были в первой части гонки.

Третье место уверенно занял экипаж саудовского гонщика Язида Аль-Раджи, также выступающий на «Тойоте». Заводская «Ауди», выбывшая из борьбы за общую победу в самом начале гонки, выиграла всего четыре спецучастка. Но лучший из ее представителей в общем зачете швед Маттиас Экстрем стал только девятым. Следом за ним расположился экипаж россиянина Владимира Васильева. На самом последнем спецучастке на его автомобиле сломался первичный вал КПП. Машину россиянина тянул 50 км на тросе до финиша автомобиль экипажа литовца Антанаса Юкневичуса. А на подиум БМВ Васильева поднялась с помощью «КАМАЗа» Каргинова.

САНДЕРЛЕНД ПРИВЕЛ «ГАС ГАС» К ПОБЕДЕ

В категории мотоциклов вторую победу на «Дакаре» в своей карьере одержал британец Сэм Сандерленд на технике заводской команды «Гас Гас». Он лидировал после первой половины гонки, но на седьмом этапе утратил первенство, потеряв из-за навигационных проблем почти 26 минут. Однако проблемы были и у конкурентов.

Сандерленд успел еще раз вернуть лидерство в общем зачете, снова потерять его и вернуться на первую строчку на предпоследнем 11-м этапе. В конце его почти настиг чилиец Пабло Куинтанилья на «Хонде». Итоговое преимущество Сандерленда по меркам дистанции «Дакара» составило крохотные 3 минуты 27 секунд. Лучший из заводских КТМ Маттиас Валькнер стал третьим, впрочем, марка «Гас Гас» является частью одного с КТМ холдинга.

У прошлогоднего чемпиона аргентинца Кевина Бенавидеса на 10-м этапе возникли проблемы с двигателем, он не смог сдержать эмоций и плакал во время интервью. Гонщик выиграл предпоследний спецучасток, но в общем зачете стал только 100-м.

🏍 @kmbenavides was obviously very disappointed and sad when he had to abandon the stage due to a broken engine. The #1 will not be able to defend his title. 🥺#Dakar2022 pic.twitter.com/8OxbuH3Ji7 — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2022

АВАРИЯ КАРЯКИНА, ЭКИПАЖ ЛЕБЕДЕВА В ТОП-5, «НИВЫ» НА ФИНИШЕ

Экс-чемпион «Дакара» в категории квадроциклов Сергей Карякин, выступающий со штурманом Антоном Власюком, досрочно завершил борьбу в классе SSV на седьмом этапе «Дакара» после лобового столкновения с экипажем итальянца Марко Каррары. В результате нее штурман последнего Энрико Гаспари получил травмы, и был отправлен в больницу на вертолете.

Столкновение произошло в навигационной ловушке, где машины блуждали в поисках нужной точки. Сам Карякин получил перелом пальца, но не в момент аварии, а при ремонте машины. В итоге «Дакар» закончился для его экипажа досрочно. Победу в категории SSV одержал американец Остин Джонс вместе с бразильским штурманом Густаво Гужельмином — родственником экс-пилота Ф1 конца 1980-х – начала 1990-х Маурисио Гужельмина.

Россиянин Александр Максимов, который занимал третье место в категории квадроциклов после семи этапов, не вышел на старт восьмого из-за проблем с двигателем. Победу в этой категории одержал француз Александр Жиру.

Хорошо проявил себя на «Дакаре» российский экипаж Павла Лебедева и Кирилла Шубина в категории легких прототипов. Если бы не серьезная потеря времени в дюнах на одном из этапов, он мог бы побороться за топ-3 общего зачета. Во второй половине ралли-рейда экипаж трижды заезжал на третье место на отдельных спецучастках и стал пятым в общем зачете. Победу в легких прототипах одержал чилийский экипаж Франсиско Лопес Контардо/Хуан Пабло Латрак Винагре, который год назад выиграл в категории SSV.

Две из четырех машин «Лада Нива» добрались до финиша «Дакара»-2022 в категории классики — экипажи француза Ромена Грабовски и швейцарца Марио Якобера заняли места во второй сотне итогового протокола, а вот два испанских экипажа завершили борьбу досрочно. Якобер и его штурман Сладжан Милич из команды Niva Red Legend Team перед стартом ралли-рейда побывали на заводе в Тольятти и получили одобрение со стороны «АвтоВАЗа». По итогам их выступления, французский глава российской компании Николя Мор в интервью «Чемпионату» пообещал рассмотреть возможность участия «Лады» в классической категории в 2023 году и не исключил ее выступления в основном классе внедорожников в будущем. Первое место в классике, где, отметим, из-за различия машин зачет ведется по очкам, а не по времени, заняли Серж Моньо и Флоран Друльон на Toyota Land Cruiser HDJ80.

ФАТАЛЬНЫЙ ИНЦИДЕНТ

К сожалению, список жертв «Дакара» пополнился третий год подряд. На лиазоне после завершения последнего 12-го этапа попал в аварию автомобиль технической поддержки команды PH Sport, который столкнулся на обычной дороге с местным грузовиком. За рулем машины поддержки находился главный механик француз Кентэн Лавале, а на пассажирском сиденье был другой сотрудник команды бельгиец Максим Фрер. 20-летний Лавале умер от полученных травм, а Фрера доставили в больницу Джидды. Он был в сознании, но получил повреждения грудной клетки и брюшной полости.

PH Sport обслуживала на «Дакаре» Peugeot 205 Turbo 16 экипажа француза Руди Жако, занявшего 24-е место в категории классики.