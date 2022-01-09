«Дакар»-2022: скандалы, интриги, расследования

Взрыв в Джидде

30 декабря, еще до официального старта гонки 1 января, в автомобиле поддержки команды Sodicars Racing в 500 метрах от одной из гостиниц в Джидде произошел взрыв. В тот момент в машине находились шесть человек. Пятеро из них не пострадали, но пилот Филипп Бутрон, который является президентом футбольного клуба «Орлеан», выступающего в третьем по статусу дивизионе французского чемпионата, получил серьезные травмы ног. Ему потребовалась срочная операция, врачи даже ввели его в кому на 48 часов. Через несколько дней Бутрона перевезли во Францию.

Саудовские власти тут же занялись расследованием инцидента. Позже о начале расследования заявили и органы французской прокуратуры, занимающиеся антитеррористической деятельностью. Штурман Бутрона Майоль Барбе предположил, что взорвалась бомба, которая была размещена на дне машины под педалями.

Официального подтверждения информации о теракте нет. Организатор ралли «Дакар» французская компания ASO (она также проводит «Тур де Франс» и много других спортивных соревнований) пока пользуется термином «злоумышленное действие». Меры безопасности на бивуаках были усилены.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан позднее сказал, что вопрос о приостановке ралли может быть рассмотрен, хотя официальных решений пока не принято. Директор «Дакара» Давид Кастера, впрочем, отметил, что такого плана на повестке дня нет, по крайней мере, до появления результатов расследования.

Фавориты в ловушке

Прямо на первом этапе гонки организаторы подготовили на маршруте серьезную навигационную ловушку — скрытую точку, которую было трудно найти. В нее попались многие, из-за чего существенно проредился список фаворитов в классе внедорожников.

Больше всего были недовольны пилот заводской «Ауди» Карлос Сайнс-старший, потерявший в том месте пару часов, а также другой испанский гонщик Нани Рома. Организаторы в ответ заметили, что многие экипажи успешно справились с навигацией, в том числе Нассер Аль-Аттия и поехавший по его следам Себастьен Лёб.

«Ауди» особенно не повезло на первом этапе гонки. Еще до ловушки знаменитый француз Стефан Петерансель серьезно разбил свою машину и выбыл из борьбы за высокие места в общем зачете.

Много времени из-за навигационной ловушки потерял и Маттиас Экстрём. «Ауди» собиралась опротестовать результаты, но в итоге отказалась от этой затеи.

При этом Сайнс и босс одного из партнеров «Ауди» компании Q Motorsport Свен Квандт в интервью испанскому телевидению выразили мнение, что Аль-Аттия мог знать больше о маршруте первого этапа, чем все остальные. Катарец обвинения в получении инсайдерской помощи со стороны кого-то из организаторов отверг.

При этом Аль-Аттия был оштрафован на 5 тысяч евро и получил условную дисквалификацию из-за нарушения правила на втором этапе «Дакара». На финише обнаружилось, что «черный ящик», который регистрирует все данные на машине, не был подключен к «Тойоте» катарца. Без него информация о мощности автомобиля по ходу заезда оказалась недоступной. Команда Аль-Аттии взяла вину за инцидент на себя. Его дисквалификация вступит в силу в случае повторения нарушения.

Еще одна пикировка между «Ауди» и организаторами произошла в связи с изменениями правил о «балансе мощности», которые были призваны уравнять силы багги и машин 4х4, таких как «Тойота». В прошлом году Аль-Аттия даже говорил, что не вернется на «Дакар» если правила не поменяют. С помощью Международной автомобильной федерации их обновили, но теперь, по мнению «Ауди», они дают преимущество соперникам немецкой команды, использующим полностью бензиновые двигатели, в то время, как с ее гибридным автомобилем паритета не достигнуто. Глава комитета ФИА по ралли-рейдам Ютта Кляйншмидт также отвергла эти претензии, заметив, что Сайнс выиграл один из этапов «Дакара».

Сейчас Аль-Аттия уверенно лидирует в общем зачете в классе внедорожников с преимуществом почти в 49 минут над саудовцем Язидом Аль-Раджи. Лёб занимает третье место с отставанием в 50 с лишним минут от катарца.

Лучший из россиян Владимир Васильев находится на восьмой позиции с отставанием в 1 час 28 минут. При этом экипаж также находится под условной дисквалификацией, так как использовал средства внутренней связи со встроенной функцией Bluetooth, что запрещено правилами.

Де Вильерс врезается в мотоциклистов и получает угрозы

Еще один скандал в автомобильном зачете произошел с южноафриканцем Жиниелем де Вильерсом. По ходу гонки он уже дважды сталкивался с мотоциклистами на своей «Тойоте». За возмутившую многих аварию на первом этапе с чилийским гонщиком Сезаром Цумараном южноафриканец получил пятиминутный штраф.

Giniel de Villiers 💥 sancionado 🚧 tras chocar contra una #Moto en el #Dakar2022 5 minutos de penalización. Es justo? Injusto? Te leemos! 👀 pic.twitter.com/RGaoeOuBo3 — Mallorca Dakar (@MallorcaDakar) January 3, 2022

А вот за инцидент на том же этапе с наездом на мотоцикл Мохамедсаида Аулада Али, который не попал на видео, Жиниеля оштрафовали на пять часов. Де Вильерс настаивал, что случившееся было всего лишь несчастным случаем и просил пересмотреть дело. После анализа обстоятельств произошедшего судьи «Дакара» признал правоту южноафриканца и аннулировали второй штраф. Де Вильерс наехал на мотоцикл при прыжке с дюны, а сам Али упал всего за несколько секунд до аварии. Столкновение с байком было единственным способом не наехать на самого мотоциклиста.

В интервью Motorsport де Вильерс пожаловался на травлю, которую ему устроили в соцсетях из-за этих происшествий. Он сообщил, что ему даже поступали смертельные угрозы. Между тем после снятия пятичасового штрафа де Вильерс поднялся на четвертое место в общем зачете.

«КАМАЗы» доминируют

В зачете грузовиков российская команда «КАМАЗ-Мастер» уверенно провела первую половину «Дакара». Прошлогодний победитель Дмитрий Сотников лидирует с 10-минутным преимуществом над своим главным соперником Эдуардом Николаевым. Антон Шибалов занимает третье место в общем зачете. У него было достаточно много проблем с проколами по ходу спецучастков, и сейчас он уступает Сотникову 38 минут.

А вот еще один «КАМАЗ» Андрея Каргинова отстал серьезнее, несмотря на три выигранных этапа. На четвертом спецучастке гонки у машины серьезно барахлила коробка передач. Затем машина застряла в русле реки, и ее помог вытащить литовский экипаж Вайдотаса Пашкевичюса. Экипаж Каргинова с отставанием 1 час 38 минут на второй части гонки будет страховать партнеров по команде.

Пытаются конкурировать с «КАМАЗами» нидерландец Янус ван Кастерен на «Ивеко» и чех Алеш Лопрайс на «Праге». Они уступают Сотникову чуть больше часа и пока рассчитывают составить конкуренцию Шибалову за место в тройке общего зачета.

«Гас Гас» нацелилась на победу

В категории мотоциклов, как и ожидалось, очень плотная борьба. При этом сразу два представителя заводской команды испанской марки «Гас Гас» идут в первой тройке. Лидирует чемпион «Дакара» 2017 года британец Сэм Сандерленд, а австралиец Даниэль Сандерс, уступающий 5 минут 35 секунд, занимает третью позицию. Между ними гонщик КТМ австриец Маттиас Валькнер с отставанием 2.39. Лучшие представители «Ямахи» и «Хонды» француз Адриен ван Беверен и чилиец Пабло Квинтанилья четвертый и пятый. Они проигрывают 7.43 и 15.43 соответственно. Позади Квинтанильи в пределах 10 минут еще четверо гонщиков, в том числе действующий чемпион аргентинец Кевин Бенавидес.

Максимов в тройке в классе квадроциклов, одна «Нива» выбыла

Из других российских участников в первую очередь стоит отметить Александра Максимова, выступающего в категории квадроциклов. Он выиграл один из спецучастков, а мог выиграть и еще один, если бы не штраф за превышение скорости.

После первой половины гонки дебютант «Дакара» занимает третье место в общем зачете. Лидеру французу Александру Жиру россиянин уступает 36 минут 15 секунд, а от американца Пабло Копетти отстает на 31 минуту с небольшим. При этом преимущество Максимова над ближайшим преследователем составляет 56 минут.

В категории легких прототипов экипаж россиянина Павла Лебедева пару этапов держался на третьем месте в общем зачете. Но на четвертом спецучастке машина зарылась на одной из дюн, и на решение проблем ушло несколько часов. В общем зачете Лебедев откатился на девятую строчку.

Сергей Карякин, выступающий в категории SSV, потерял много времени в навигационной ловушке на первом этапе. Затем он постепенно стал отыгрываться и уже дважды заканчивал спецучастки в топ-3. В общем зачете экипаж россиянина занимает восьмое место.

Из четырех иностранных экипажей, использовавших в гонке машины «Лада Нива» в категории классика, один выбыл из борьбы. Испанец Марсель Куирос попал в аварию на пятом этапе, и ему даже понадобилась медицинская помощь.