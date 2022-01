Гибридные машины, уход Ожье, новое возвращение Лёба: в ралли приходит новая эпоха

В четверг, 20 января, в Монте-Карло стартовал первый этап нового сезона чемпионата мира по ралли (WRC). Главной его особенностью стал переход ведущих команд на машины класса «Ралли1» с гибридными силовыми установками. Прототипы «Тойоты», «Хёндэ» и «Форда» помимо турбодвигателя объемом 1,6 литра и мощностью 380 лошадиных сил оснащены гибридной системой от компании Compact Dynamics с аккумулятором от Kreisel Electric. Этот модуль сможет добавлять двигателю до 100 кВт (136 л.с.) мощности, а также накапливать кинетическую энергию на торможениях благодаря системе рекуперации.

Каждый пилот до старта спецучастка выбирает один из трех режимов работы с прибавками мощности и один из трех с рекуперацией энергии. Но на трассе поменять эти настройки уже нельзя. Все алгоритмы, которые пилот выбирает перед стартом спецучастка, активируются автоматически в зависимости от работы с педалями газа и тормоза. При этом гибридную составляющую можно отключить, а затем заново включить, если потребуется.

Появление гибридной силовой установки увеличило вес машин на 84 кг, и теперь он достиг примерно 1260 кг. А из-за напряжения в 750 вольт в ней гонщики и штурманы теперь используют специальные диэлектрические перчатки.

В сезоне-2022 нет однозначного лидера. Восьмикратный чемпион мира Себастьен Ожье после очередного титула заявил о намерении покинуть WRC, и в этом сезоне выступит не во всех гонках за «Тойоту». При этом француз сменил штурмана. Вместо Жюльена Инграссии, с которым он выиграл все титулы, в соседнем с Ожье кресле начал выступать Бенжамен Вейя.

Главным претендентом на высокие места в составе «Тойоты» будет Элфин Эванс. Валлиец два года подряд выигрывал звание вице-чемпиона и в прошлом сезоне боролся с Ожье за титул до последней гонки. Другим постоянным пилотом «Тойоты» является финн Калле Рованпера, а его соотечественник Эсапекка Лаппи выступит в тех гонках, в которых не станет участвовать Ожье. Еще одним автомобилем «Тойоты», который идет по заявке отдельно от основной команды, управляет японец Такамото Кацута. Он намерен участвовать во всех гонках.

В составе «Хёндэ» очередную попытку завоевать долгожданный титул предпримет экипаж пятикратного вице-чемпиона мира бельгийца Тьерри Невилля, который в прошлом году был в WRC третьим. Вторым пилотом корейской команды на полном расписании является эстонец Отт Тянак. В 2019 году он выиграл чемпионат мира в составе «Тойоты», став единственным гонщиком, побеждавшим в WRC в последние 18 лет кроме Себастьена Лёба и его тезки Ожье. Третью машину «Хёндэ» поделят испанский ветеран Даниэль Сордо, который завершает карьеру в Мировом ралли в этом году после почти 20 лет выступлений, и Оливер Сульберг, сын норвежца Петтера Сульберга — последнего чемпиона мира до начала гегемонии французов. Причем сам Оливер выступает за Швецию, откуда родом его мать.

Себастьен Лёб провел последний полный сезон в WRC в 2012-м и с тех пор участвует в гонках чемпионата мира время от времени. Прошлый год он пропустил целиком, сосредоточившись на дебюте в серии Extreme E, но теперь вновь решил вернуться. Пока правда только на Ралли Монте-Карло, на старт которого француз направился после завоевания звания вице-чемпиона на «Дакаре»-2022. Он впервые выступает на «Форде», который выставляет частная британская команда «М-Спорт». Поскольку его штурман Даниэль Элена завершил карьеру, напарницей Лёба по экипажу стала Изабель Галмиш. Лёб и Галмиш возглавляют протокол Ралли Монте-Карло по итогам восьми спецучастков из 17.

Основной же ударной силой «М-Спорт» в сезоне должен стать экипаж ирландца Крейга Брина, который ранее был третьим-четвертым пилотом в «Хёндэ». Он подписал двухлетний контракт и впервые должен провести полноценный сезон WRC без пропусков этапов. Также за «М-Спорт» пилотируют британец Гас Гринсмит и француз Адриен Фурмо.

Последний уже успел серьезно разбить свой «Форд Пума» на Ралли Монте-Карло.

Во втором дивизионе чемпионата мира WRC-2, где участники соревнуются на технике категории «Ралли2», проведет сезон российский экипаж Николай Грязин/Константин Александров. Они стартуют на автомобиле «Шкода» за немецкую команду «Токспорт». Результаты Грязина также будут учитываться в юниорском зачете. Для Николая это уже четвертый сезон в WRC-2. Ранее он занимал в нем итоговые четвертое, пятое и шестое места.

В той же команде «Токспорт» выступают еще два сильных экипажа, где пилотируют прошлогодний чемпион серии норвежец Андреас Миккельсен и боливиец Марко Буласиа Вилкинсон. Бороться за самые высокие позиции в WRC-2 также собираются норвежец Мадс Остберг, финны Теему Сунинен и Яри Хуттунен. Последние трое не выступают на Ралли Монте-Карло. По регламенту WRC-2 из 13 этапов сезона гонщики стартуют не более чем на семи, которые пойдут в зачет, причем худший результат не учитывается и в итоговой таблице учитываются очки за шесть этапов.

Ситуация с пандемией изрядно перетряхнула календарь WRC за последние годы. Из-за нее выпали американские этапы в Чили, Мексике и Аргентине, а также пока не проводятся Ралли Уэльса, Германии и Австралии. Зато из тех гонок, что пришли на замену, в календаре закрепились Эстония и Хорватия. В 2022-м в расписание должны вернуться Ралли Новой Зеландии (не проводилось с 2012 года) и Японии (с 2010-го). Их планировали провести еще в 2020-м, но по понятным причинам тогда все сорвалось. Таким образом, в календаре в данный момент значится 13 этапов — столько их было и в последние сезоны до пандемии. Правда вместо одной из гонок значится знак вопроса. Вероятно, там может появиться Ралли Ипр в Бельгии, проведение которого еще не согласовано.

