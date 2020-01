Последний полет Кобе Брайанта. Легенда НБА погиб в крушении вертолета

В ночь на воскресенье Леброн Джеймс в майке «Лос-Анджелес Лейкерс» набрал 29 очков в игре с «Филадельфией» и обошел Кобе Брайанта в списке самых результативных игроков НБА. Король вышел на третье место с показателем 33644 очка за карьеру. Черная Мамба опустился на четвертое (у него – 33643 очка).

«Леброн продолжает двигать игру вперед. Большой респект моему брату!» – написал сам Кобе в твиттере. И эта запись стала последней для легенды. Днем частный вертолет с Брайантом на борту потерпел крушение в предместьях Калабасаса. Машина врезалась в поверхность Земли на калифорнийских холмах. Сообщается, что погибли все пять человек на борту. Включая самого баскетболиста.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644