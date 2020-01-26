Последний полет Кобе Брайанта. Легенда НБА погиб в крушении вертолета - Советский спорт
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26 января 2020 23:44БаскетболМысин Николай

Последний полет Кобе Брайанта. Легенда НБА погиб в крушении вертолета

Чудовищная новость пришла из Калифорнии – в авиакатастрофе вертолета в окрестностях Калабасаса погибли пять человек. В их числе – легенда НБА Кобе Брайант.

В ночь на воскресенье Леброн Джеймс в майке «Лос-Анджелес Лейкерс» набрал 29 очков в игре с «Филадельфией» и обошел Кобе Брайанта в списке самых результативных игроков НБА. Король вышел на третье место с показателем 33644 очка за карьеру. Черная Мамба опустился на четвертое (у него – 33643 очка).

«Леброн продолжает двигать игру вперед. Большой респект моему брату!» – написал сам Кобе в твиттере. И эта запись стала последней для легенды. Днем частный вертолет с Брайантом на борту потерпел крушение в предместьях Калабасаса. Машина врезалась в поверхность Земли на калифорнийских холмах. Сообщается, что погибли все пять человек на борту. Включая самого баскетболиста.

В это просто невозможно поверить. И совсем невозможно принять. Но легенды баскетбола больше нет с нами. Ему был всего 41 год.

Видео с места крушения вертолета, в котором летел Кобе Брайант

Брайант родился в баскетбольной семье (его отец тоже был профи), провел детство в Италии (где Джо Брайант выступал за местные клубы). И полюбил эту страну. Даже отлично говорил на итальянском. Но вся карьера Кобе связана только с НБА. Он появился на свет в Филадельфии, в 1978 году (в период выступлений отца в «Сиксерс»). С детства привлек к себе внимание скаутов. Сразу считался восходящей звездой и отправился в высшую лигу прямо со школьной скамьи. Правда, на драфте-1996 ушел лишь 13-м пиком – в состав «Шарлотт». Которые тут же отдали его в «Лейкерс». За которых великий Кобе и отыграл всю карьеру. Если точнее – 20 сезонов подряд (1996-2016). Этот рекорд – по количеству лет, проведенных подряд в одном клубе – в конечном счете перебьет Дирк Новицки (проведший 21 год в «Далласе»). Но другие достижения Кобе даже немцу были не по плечу.

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Брайант успел стать легендой. Одним из тех, кого считали близким к Майклу Джордану. В плане величия и влияния на игру. Кто знает, понимает и так. Для остальных, на всякий случай, цифры:

– Кобе пять раз приводил ЛАЛ к победе в чемпионате.

– Он набирал в среднем по 25 очков за игру.

– Он до последнего дня жизни был третьим в списке лучших по результативности игроков в истории НБА (после Карима Абдул-Джаббара и Карла Мэлоуна).

– Он 18 раз играл в Матче звезд!

– Он становился олимпийским чемпионом. Дважды. В 2008, 2012 годах.

– И дважды становился MVP финальных серий (2009, 2010). Еще один раз – MVP регулярки (2008).

– Он изменил и Лигу, и игру. Своей самоотдачей, своей игрой, своими победами. Он стал легендой задолго до конца карьеры. И уж тем более остался ей после того, как закончил с игрой.

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Кстати, еще один факт о Кобе, как о личности. О человеке, который талантлив во всем. В 2018-м он выиграл «Оскар» – за лучший короткометражный анимационный фильм. Картину поставили по стихотворению Брайанта. Называется она так же, как стих – «Дорогой баскетбол». Да, Кобе обожал эту игру! Он жил ей. Он сделал ее лучше. И он по праву вошел в число самых великих спортсменов. Не зависимо от самих видов спорта.

«Если увидите меня в схватке с медведем, сделайте милость – помолитесь за медведя», – писал он в соцсетях, ложась на операцию из-за травмы колена в 2013 году. Да, он потом вернулся. И отыграл на высшем уровне еще целых три года! В этой фразе, возможно, лучшая иллюстрация его личности. Как легендарного атлета. Который никогда не сдается. Его иллюстрация, как иконы для всех современников. Не только в баскетболе. В спорте в целом. Да и не только в спорте.

Только даже великие уходят внезапно.

Кобе, прощай. Наши сердца всегда будут с тобой!

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