Видео с места крушения вертолета, в котором летел Кобе Брайант

Победа кровь из носу. Медведев, Рублев и Хачанов – в третьем круге Australian OpenВсе трое россиян в мужской части сетки в четверг добились побед на Australian Open. Но если Даниил Медведев и Андрей Рублев не отдали соперникам ни сета, то Карен Хачанов сыграл даже тай-брейк в пятой партии! И провел на корте 4,5 часа.23.01.2020 16:15ТеннисМысин Николай
Антирекорд побили. Падаем дальше? У России нет медалей уже 26 гонок подрядПоследняя гонка перед чемпионатом мира закончилась так же, как 25 предыдущих – сборная России осталась без наград. Три наши девушки в женском масс-старте финишировали дружной группой. На 19-м, 20-м и 21-м местах.26.01.2020 19:45БиатлонМысин Николай
Аброр Турсунпулатов: Ковалев вернет титул еще раз. Он непредсказуемУзбекский тренер Аброр Турсунпулатов, работавший с Сергеем Ковалевым, заявил, что российский боксер хорошо выступил в бою с Саулем Альваресом и способен вновь завоевать вакантный пояс по версии WBO.26.01.2020 14:45БоксУсачев Владислав
Сергей Шахрай: Рискну предположить – у девочек победит ЩербаковаОбозреватель «Советского спорта» – о победе Алиева, блестящем выступлении наших пар и наших девушек на ЧЕ-2020 по фигурному катанию.25.01.2020 16:00Фигурное катаниеВолохов Юрий
Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в ПоклюкеЛучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего.24.01.2020 20:00БиатлонМысин Николай
Видеообзоры матчей 24-го тура АПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов и других ярких моментов матчей 24-го тура чемпионата Англии.24.01.2020 00:00Футбол
Федерер спасся, Серена – нет. Итоги пятого дня Australian OpenСенсационный вылет Серены Уильямс, поражение Наоми Осаки, последний матч в карьере Каролины Возняцки и пятисетовый матч-триллер Роджера Федерера с Джоном Миллманом. 24.01.2020 19:30ТеннисВелиев Эмиль