Видео с места крушения вертолета, в котором летел Кобе Брайант

В интернете появилась кадры, снятые в городе Калабасас (Калифорния), где сегодня потерпел крушение частный вертолет, на борту которого находился легендарный баскетболист Кобе Брайант.

Сообщается, что 41-летний американец и еще четверо людей погибли в результате авиакатастрофы.

Кобе объявил об уходе из баскетбола в 2016 году. Всю свою жизнь он играл за «Лос-Анджелес Лейкерс». У него остались четыре дочери.