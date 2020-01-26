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26 января 2020 23:15БаскетболГичунцев Артур

Полиция подтвердила гибель Кобе Брайанта

Американец завершил карьеру в 2016 году.

Журналист Шон Кинг подтвердил гибель легендарного атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайанта.

Кинг выступил с заявлением, ссылаясь на источник в полиции. Он также уточнил, что авиакатастрофа произошла сегодня утром. Помимо Брайанта на борту вертолета также находились еще четыре человека. Все они погибли.

41-летний Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и завоевал с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день он занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.

Видео с места крушения вертолета, в котором летел Кобе Брайант

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