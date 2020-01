Полиция подтвердила гибель Кобе Брайанта

Журналист Шон Кинг подтвердил гибель легендарного атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайанта.

Кинг выступил с заявлением, ссылаясь на источник в полиции. Он также уточнил, что авиакатастрофа произошла сегодня утром. Помимо Брайанта на борту вертолета также находились еще четыре человека. Все они погибли.

A Los Angeles law enforcement source just confirmed for me that Kobe Bryant and 4 other people died this morning in a helicopter crash.



An unspeakable loss for his family, friends, Los Angeles, basketball.



No words. My God.