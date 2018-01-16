В Пхенчхане на биатлонные медали можно рассчитывать только в эстафетах
На этапе Кубка мира в Рупольдинге, завершившемся в воскресенье, состоялись последние эстафетные гонки перед Олимпиадой в Пхенчхане.
Лучшим результатом России в четырех личных гонках 5-го этапа стало 15-е масс-стартовское место Антона Шипулина. А вот в эстафетах все было совсем иначе: женщины – седьмые, у мужчин – бронзовая медаль. Напомню, что ни серебра, ни золота в Кубке мира-2017/18 у России до сих пор нет, а максимумом для нашего прекрасного пола остается четвертое место в той же самой, эстафетной дисциплине. И позавчера, по итогам Рупольдинга, эксперт Владимир Драчев заявил в интервью «Советскому спорту»: к Олимпиаде женскую команду надо готовить именно ради эстафеты.
Драчев совершенно прав. В нынешней ситуации, когда у большинства наших биатлонистов и биатлонисток есть серьезные проблемы с набором оптимальной формы (в чем именно тут ошиблись тренеры – разговор другой, для разборок после сезона), россияне явно не способны бороться на лыжне с Кузьминой и Макарайнен, Фуркадом и Бе. Вслед за которыми идет еще целая «армия» почти столь же быстроногих конкурентов, из которых хоть кто-нибудь – да попадет.
Эстафеты – дело другое. Здесь каждую страну представляет не 3-4 претендента на медали, а только по одному. Одна команда! У которой по ходу гонки вполне может что-то пойти не так – и тогда мы забудем сразу обо всех норвежцах, немцах или французах. Схлопотав пару штрафных кругов, какой-нибудь Беатрикс автоматически похоронит вместе с собой Мартена Фуркада, а Биркеланд - обоих братьев Бе.
БЕРЕМ ПРИМЕР… С ПИХЛЕРА
То, что в эстафетах биатлонным странам пробиться проще, наглядно подтверждает статистика сборной Швеции, где ни Ферри, ни Бергман уже не выступают, не говоря уже о Форсберг. Остался один Линдстрем, да и тот в личных гонках ведет себя весьма скромненько. И тем не менее, шведы в шести эстафетах КМ-2017/18 взяли три медали: золотую и пару бронзовых. Как им это удалось?
Да по-нашему! За счет сносного бега и отменной стрельбы, по которой скандинавы в эстафетной табели о рангах опережают почти всех. Кроме, разве что, России – здесь борьба идет практически «по нулям». Зато немцы, французы и прочие признанные «бегунки» отстают очень даже сильно (единственное исключение – мужская сборная Норвегии). Отличный повод похвалить вновь тренирующего шведскую команду нашего старого знакомого – Вольфганга Пихлера.
Правда, его на Олимпиаду в Пхенчхан, похоже, не допустят. А наших – надеюсь, все-таки да. С хоть как-то реально-медальными шансами именно в эстафетных гонках. Конечно, у России еще есть Шипулин, но на него «перезакладываться» я бы не спешил. Пусть лучше пробежит свой последний этап как следует.
Как и Юрлова. У женщин немки с француженками выигрывают у всех «ногами» минуту (см. статистику ниже) – но дальше-то что? Норвежки, которые толком не способны попадать в мишени? А если кто-то из пары фаворитов тоже возьмет, да и «застрелится»? Отличный шанс для преследователей, среди которых наименьшее количество использованных запасных патронов в эстафетах этого сезона – как раз у России. Причем «ходом» наша команда практически ничего не проигрывает конкурентам из своего, среднего эшелона. Особенно если у нас нет «тихоходов» вроде Виктории Сливко, даже при чистой стрельбе отстающих на минуту с хвостиком.
С СОСТАВАМИ ВСЕ ЯСНО, КРОМЕ ВИРОЛАЙНЕН
В общем, надо сносно бежать – и хорошо стрелять. Где-то по одному доппатрону на этап, не больше. В этой связи, конечно, беспокоит «стойка» у Екатерины Юрловой и Дарьи Виролайнен. Если Юрлова, как признанный лидер сборной, в олимпийской эстафете все равно побежит, то Виролайнен… Ну, в общем, далеко не явный член команды. Ульяна Кайшева с Татьяной Акимовой – да, заслужили. А вот четвертого внятного человека – пока нет. Здесь тренерам еще предстоит подумать.
У мужчин конкуренция заметно выше: как между странами, так и внутри нашей команды. Хотя в целом подход должен быть таким же – если хотите, «стреляющим». Даже несмотря на то, что по скорости лыжного «хода» эстафетная Россия в Кубке мира-2017/18 идет четвертой, сразу за тройкой монстров Норвегия-Франция-Германия. А по меткости кроме норвежцев с нашими соперничают все те же шведы – и больше никто. «Довезти» Шипулину на последний этап минимальное отставание за счет отменной стрельбы – единственно-действующий вариант для России в Пхенчхане.
Кто это сделает? Ну, тут, в отличие от женщин, четверка налицо: с Цветковым, Бабиковым – и Волковым на первом этапе. Только надо бы обязательно оттренировать все детали. Чтобы у Кайшевой в Пхенчхане не выпадал диоптр из прицела, а у Услугиной – запасной патрон. Тогда вполне можем быть на пьедестале.
МЕСТА И СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 10 ЛУЧШИХ КОМАНД В ЭСТАФЕТАХ КМ-2017/18
Женщины
|
|
|
Хох
|
Обер
|
Руп
|
Зачет КМ
|
Ср. ход
|
Ср. стрельба
|
1
|
Германия
|
1
|
2
|
1
|
174
|
1:02.23,7
|
0,7+10,3
|
2
|
Франция
|
3
|
1
|
9
|
140
|
1:02.19,1
|
1,7+10,0
|
3
|
Швеция
|
8
|
3
|
3
|
130
|
1:03.28,4
|
0,0+7,3
|
4
|
Украина
|
2
|
5
|
11
|
124
|
1:03.51,9
|
0,0+9,7
|
5
|
Россия
|
4
|
4
|
7
|
122
|
1:03.52,9
|
0,3+7,0
|
6
|
Италия
|
12
|
6
|
2
|
121
|
1:04.10,8
|
2,7+9,7
|
7
|
Чехия
|
6
|
9
|
6
|
108
|
1:03.42,8
|
0,7+12,3
|
8
|
Норвегия
|
13
|
10
|
4
|
102
|
1:03.10,7
|
1,0+14,3
|
9
|
Швейцария
|
5
|
13
|
8
|
102
|
1:03.58,8
|
2,0+13,7
|
10
|
Польша
|
14
|
8
|
5
|
101
|
1:03.44,0
|
2,0+16,0
Мужчины
|
|
|
Хох
|
Обер
|
Руп
|
Зачет КМ
|
Ср. ход
|
Ср. стрельба*
|
1
|
Норвегия
|
1
|
3
|
1
|
168
|
1:09.06,8
|
0,0+8,0
|
2
|
Франция
|
3
|
5
|
2
|
142
|
1:09.08,3
|
1,5+9,5
|
3
|
Швеция
|
4
|
1
|
6
|
141
|
1:09.41,9
|
1,5+9,0
|
4
|
Германия
|
2
|
6
|
4
|
135
|
1:09.08,2
|
0,0+13,5
|
5
|
Италия
|
5
|
2
|
7
|
130
|
1:09.34,9
|
1,5+11,5
|
6
|
Россия
|
8
|
4
|
3
|
125
|
1:09.32,4
|
1,5+8,5
|
7
|
Швейцария
|
7
|
7
|
13
|
100
|
1:09.48,6
|
2,5+11,0
|
8
|
Болгария
|
11
|
8
|
9
|
96
|
1:11.00,8
|
1,5+13,5
|
9
|
Австрия
|
19
|
9
|
5
|
94
|
1:11.24,7
|
2,3+12,7
|
10
|
Украина
|
6
|
11
|
15
|
94
|
1:10.23,3
|
1,0+11,5
* Без учета эстафеты в Оберхофе, где стрельба была совершенно не показательной: из-за очень плохой погоды ни одна команда не смогла избежать штрафных кругов.
Хох – Хохфильцен, Обер – Оберхоф, Руп – Рупольдинг.
КТО И КАК ВЫСТУПАЛ В ЭСТАФЕТАХ ЗА РОССИЮ
Женщины
|
Россия
|
Этап 1
|
Этап 2
|
Этап 3
|
Этап 4
|
10.12. Хохфильцен
0+9 (0+2 0+7)
4 (+1.09,0)
|
Сливко
0+0 0+2
9 (+38,7)
|
Акимова
0+0 0+3
7 (+1.13,6)
|
Старых
0+1 0+1
4 (+1.25,7)
|
Юрлова
0+1 0+1
4 (+1.09,0)
|
7.01. Оберхоф
1+5 (0+0 1+5)
4 (+1.04,7)
|
Сливко
0+0 0+0
11 (+1.15,7)
|
Виролайнен
0+0 0+2
8 (+56,6)
|
Акимова
0+0 0+0
5 (+43,2)
|
Юрлова
0+0 1+3
4 (+1.04,7)
|
13.01. Рупольдинг
0+7 (0+2 0+5)
7 (+1.20,8)
|
Кайшева
0+0 0+0
8 (+12,8)
|
Виролайнен
0+1 0+3
11 (+57,7)
|
Услугина
0+1 0+1
8 (+1.22,2)
|
Юрлова
0+0 0+1
7 (+1.20,8)
Мужчины
|
Россия
|
Этап 1
|
Этап 2
|
Этап 3
|
Этап 4
|
10.12. Хохфильцен
3+13 (0+4 3+9)
8 (+3.35,8)
|
Цветков
0+0 3+3
14 (+1.53,9)
|
Елисеев
0+3 0+3
15 (+4.05,1)
|
Бабиков
0+0 0+2
9 (+3.50,4)
|
Шипулин
0+1 0+1
8 (+3.35,8)
|
7.01. Оберхоф
3+16 (1+8 2+8)
4 (+2.23,1)
|
Волков
0+1 0+0
2 (+0,6)
|
Логинов
1+3 2+3
6 (+1.36,2)
|
Бабиков
0+1 0+2
5 (+2.26,7)
|
Шипулин
0+3 0+3
4 (+2.29,9)
|
12.01. Рупольдинг
0+4 (0+2 0+2)
3 (+53,4)
|
Волков
0+0 0+1
8 (+13,1)
|
Цветков
0+2 0+0
6 (+29,4)
|
Бабиков
0+0 0+0
5 (+1.08,3)
|
Шипулин
0+0 0+1
3 (+53,4)