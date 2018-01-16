Лучшим результатом России в четырех личных гонках 5-го этапа стало 15-е масс-стартовское место Антона Шипулина. А вот в эстафетах все было совсем иначе: женщины – седьмые, у мужчин – бронзовая медаль. Напомню, что ни серебра, ни золота в Кубке мира-2017/18 у России до сих пор нет, а максимумом для нашего прекрасного пола остается четвертое место в той же самой, эстафетной дисциплине. И позавчера, по итогам Рупольдинга, эксперт Владимир Драчев заявил в интервью «Советскому спорту»: к Олимпиаде женскую команду надо готовить именно ради эстафеты.

Драчев совершенно прав. В нынешней ситуации, когда у большинства наших биатлонистов и биатлонисток есть серьезные проблемы с набором оптимальной формы (в чем именно тут ошиблись тренеры – разговор другой, для разборок после сезона), россияне явно не способны бороться на лыжне с Кузьминой и Макарайнен, Фуркадом и Бе. Вслед за которыми идет еще целая «армия» почти столь же быстроногих конкурентов, из которых хоть кто-нибудь – да попадет.

Эстафеты – дело другое. Здесь каждую страну представляет не 3-4 претендента на медали, а только по одному. Одна команда! У которой по ходу гонки вполне может что-то пойти не так – и тогда мы забудем сразу обо всех норвежцах, немцах или французах. Схлопотав пару штрафных кругов, какой-нибудь Беатрикс автоматически похоронит вместе с собой Мартена Фуркада, а Биркеланд - обоих братьев Бе.

БЕРЕМ ПРИМЕР… С ПИХЛЕРА

То, что в эстафетах биатлонным странам пробиться проще, наглядно подтверждает статистика сборной Швеции, где ни Ферри, ни Бергман уже не выступают, не говоря уже о Форсберг. Остался один Линдстрем, да и тот в личных гонках ведет себя весьма скромненько. И тем не менее, шведы в шести эстафетах КМ-2017/18 взяли три медали: золотую и пару бронзовых. Как им это удалось?

Да по-нашему! За счет сносного бега и отменной стрельбы, по которой скандинавы в эстафетной табели о рангах опережают почти всех. Кроме, разве что, России – здесь борьба идет практически «по нулям». Зато немцы, французы и прочие признанные «бегунки» отстают очень даже сильно (единственное исключение – мужская сборная Норвегии). Отличный повод похвалить вновь тренирующего шведскую команду нашего старого знакомого – Вольфганга Пихлера.

Правда, его на Олимпиаду в Пхенчхан, похоже, не допустят. А наших – надеюсь, все-таки да. С хоть как-то реально-медальными шансами именно в эстафетных гонках. Конечно, у России еще есть Шипулин, но на него «перезакладываться» я бы не спешил. Пусть лучше пробежит свой последний этап как следует.

Как и Юрлова. У женщин немки с француженками выигрывают у всех «ногами» минуту (см. статистику ниже) – но дальше-то что? Норвежки, которые толком не способны попадать в мишени? А если кто-то из пары фаворитов тоже возьмет, да и «застрелится»? Отличный шанс для преследователей, среди которых наименьшее количество использованных запасных патронов в эстафетах этого сезона – как раз у России. Причем «ходом» наша команда практически ничего не проигрывает конкурентам из своего, среднего эшелона. Особенно если у нас нет «тихоходов» вроде Виктории Сливко, даже при чистой стрельбе отстающих на минуту с хвостиком.

С СОСТАВАМИ ВСЕ ЯСНО, КРОМЕ ВИРОЛАЙНЕН

В общем, надо сносно бежать – и хорошо стрелять. Где-то по одному доппатрону на этап, не больше. В этой связи, конечно, беспокоит «стойка» у Екатерины Юрловой и Дарьи Виролайнен. Если Юрлова, как признанный лидер сборной, в олимпийской эстафете все равно побежит, то Виролайнен… Ну, в общем, далеко не явный член команды. Ульяна Кайшева с Татьяной Акимовой – да, заслужили. А вот четвертого внятного человека – пока нет. Здесь тренерам еще предстоит подумать.

У мужчин конкуренция заметно выше: как между странами, так и внутри нашей команды. Хотя в целом подход должен быть таким же – если хотите, «стреляющим». Даже несмотря на то, что по скорости лыжного «хода» эстафетная Россия в Кубке мира-2017/18 идет четвертой, сразу за тройкой монстров Норвегия-Франция-Германия. А по меткости кроме норвежцев с нашими соперничают все те же шведы – и больше никто. «Довезти» Шипулину на последний этап минимальное отставание за счет отменной стрельбы – единственно-действующий вариант для России в Пхенчхане.

Кто это сделает? Ну, тут, в отличие от женщин, четверка налицо: с Цветковым, Бабиковым – и Волковым на первом этапе. Только надо бы обязательно оттренировать все детали. Чтобы у Кайшевой в Пхенчхане не выпадал диоптр из прицела, а у Услугиной – запасной патрон. Тогда вполне можем быть на пьедестале.

МЕСТА И СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 10 ЛУЧШИХ КОМАНД В ЭСТАФЕТАХ КМ-2017/18

Женщины

Хох Обер Руп Зачет КМ Ср. ход Ср. стрельба 1 Германия 1 2 1 174 1:02.23,7 0,7+10,3 2 Франция 3 1 9 140 1:02.19,1 1,7+10,0 3 Швеция 8 3 3 130 1:03.28,4 0,0+7,3 4 Украина 2 5 11 124 1:03.51,9 0,0+9,7 5 Россия 4 4 7 122 1:03.52,9 0,3+7,0 6 Италия 12 6 2 121 1:04.10,8 2,7+9,7 7 Чехия 6 9 6 108 1:03.42,8 0,7+12,3 8 Норвегия 13 10 4 102 1:03.10,7 1,0+14,3 9 Швейцария 5 13 8 102 1:03.58,8 2,0+13,7 10 Польша 14 8 5 101 1:03.44,0 2,0+16,0

Мужчины

Хох Обер Руп Зачет КМ Ср. ход Ср. стрельба* 1 Норвегия 1 3 1 168 1:09.06,8 0,0+8,0 2 Франция 3 5 2 142 1:09.08,3 1,5+9,5 3 Швеция 4 1 6 141 1:09.41,9 1,5+9,0 4 Германия 2 6 4 135 1:09.08,2 0,0+13,5 5 Италия 5 2 7 130 1:09.34,9 1,5+11,5 6 Россия 8 4 3 125 1:09.32,4 1,5+8,5 7 Швейцария 7 7 13 100 1:09.48,6 2,5+11,0 8 Болгария 11 8 9 96 1:11.00,8 1,5+13,5 9 Австрия 19 9 5 94 1:11.24,7 2,3+12,7 10 Украина 6 11 15 94 1:10.23,3 1,0+11,5

* Без учета эстафеты в Оберхофе, где стрельба была совершенно не показательной: из-за очень плохой погоды ни одна команда не смогла избежать штрафных кругов.

Хох – Хохфильцен, Обер – Оберхоф, Руп – Рупольдинг.

КТО И КАК ВЫСТУПАЛ В ЭСТАФЕТАХ ЗА РОССИЮ

Женщины

Россия Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 10.12. Хохфильцен 0+9 (0+2 0+7) 4 (+1.09,0) Сливко 0+0 0+2 9 (+38,7) Акимова 0+0 0+3 7 (+1.13,6) Старых 0+1 0+1 4 (+1.25,7) Юрлова 0+1 0+1 4 (+1.09,0) 7.01. Оберхоф 1+5 (0+0 1+5) 4 (+1.04,7) Сливко 0+0 0+0 11 (+1.15,7) Виролайнен 0+0 0+2 8 (+56,6) Акимова 0+0 0+0 5 (+43,2) Юрлова 0+0 1+3 4 (+1.04,7) 13.01. Рупольдинг 0+7 (0+2 0+5) 7 (+1.20,8) Кайшева 0+0 0+0 8 (+12,8) Виролайнен 0+1 0+3 11 (+57,7) Услугина 0+1 0+1 8 (+1.22,2) Юрлова 0+0 0+1 7 (+1.20,8)

Мужчины