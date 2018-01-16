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Лучшим результатом России в четырех личных гонках 5-го этапа стало 15-е масс-стартовское место Антона Шипулина. А вот в эстафетах все было совсем иначе: женщины – седьмые, у мужчин – бронзовая медаль. Напомню, что ни серебра, ни золота в Кубке мира-2017/18 у России до сих пор нет, а максимумом для нашего прекрасного пола остается четвертое место в той же самой, эстафетной дисциплине. И позавчера, по итогам Рупольдинга, эксперт Владимир Драчев заявил в интервью «Советскому спорту»: к Олимпиаде женскую команду надо готовить именно ради эстафеты.

Драчев совершенно прав. В нынешней ситуации, когда у большинства наших биатлонистов и биатлонисток есть серьезные проблемы с набором оптимальной формы (в чем именно тут ошиблись тренеры – разговор другой, для разборок после сезона), россияне явно не способны бороться на лыжне с Кузьминой и Макарайнен, Фуркадом и Бе. Вслед за которыми идет еще целая «армия» почти столь же быстроногих конкурентов, из которых хоть кто-нибудь – да попадет.

Эстафеты – дело другое. Здесь каждую страну представляет не 3-4 претендента на медали, а только по одному. Одна команда! У которой по ходу гонки вполне может что-то пойти не так – и тогда мы забудем сразу обо всех норвежцах, немцах или французах. Схлопотав пару штрафных кругов, какой-нибудь Беатрикс автоматически похоронит вместе с собой Мартена Фуркада, а Биркеланд - обоих братьев Бе.

БЕРЕМ ПРИМЕР… С ПИХЛЕРА

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Сергей Чепиков: Коновалов – слишком спокойный. Женщинам нужен такой, как Карполь

То, что в эстафетах биатлонным странам пробиться проще, наглядно подтверждает статистика сборной Швеции, где ни Ферри, ни Бергман уже не выступают, не говоря уже о Форсберг. Остался один Линдстрем, да и тот в личных гонках ведет себя весьма скромненько. И тем не менее, шведы в шести эстафетах КМ-2017/18 взяли три медали: золотую и пару бронзовых. Как им это удалось?

Да по-нашему! За счет сносного бега и отменной стрельбы, по которой скандинавы в эстафетной табели о рангах опережают почти всех. Кроме, разве что, России – здесь борьба идет практически «по нулям». Зато немцы, французы и прочие признанные «бегунки» отстают очень даже сильно (единственное исключение – мужская сборная Норвегии). Отличный повод похвалить вновь тренирующего шведскую команду нашего старого знакомого – Вольфганга Пихлера.

Правда, его на Олимпиаду в Пхенчхан, похоже, не допустят. А наших – надеюсь, все-таки да. С хоть как-то реально-медальными шансами именно в эстафетных гонках. Конечно, у России еще есть Шипулин, но на него «перезакладываться» я бы не спешил. Пусть лучше пробежит свой последний этап как следует.

Как и Юрлова. У женщин немки с француженками выигрывают у всех «ногами» минуту (см. статистику ниже) – но дальше-то что? Норвежки, которые толком не способны попадать в мишени? А если кто-то из пары фаворитов тоже возьмет, да и «застрелится»? Отличный шанс для преследователей, среди которых наименьшее количество использованных запасных патронов в эстафетах этого сезона – как раз у России. Причем «ходом» наша команда практически ничего не проигрывает конкурентам из своего, среднего эшелона. Особенно если у нас нет «тихоходов» вроде Виктории Сливко, даже при чистой стрельбе отстающих на минуту с хвостиком.

С СОСТАВАМИ ВСЕ ЯСНО, КРОМЕ ВИРОЛАЙНЕН

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Драчев: Женскую команду надо целенаправленно готовить к олимпийской эстафете

В общем, надо сносно бежать – и хорошо стрелять. Где-то по одному доппатрону на этап, не больше. В этой связи, конечно, беспокоит «стойка» у Екатерины Юрловой и Дарьи Виролайнен. Если Юрлова, как признанный лидер сборной, в олимпийской эстафете все равно побежит, то Виролайнен… Ну, в общем, далеко не явный член команды. Ульяна Кайшева с Татьяной Акимовой – да, заслужили. А вот четвертого внятного человека – пока нет. Здесь тренерам еще предстоит подумать.

У мужчин конкуренция заметно выше: как между странами, так и внутри нашей команды. Хотя в целом подход должен быть таким же – если хотите, «стреляющим». Даже несмотря на то, что по скорости лыжного «хода» эстафетная Россия в Кубке мира-2017/18 идет четвертой, сразу за тройкой монстров Норвегия-Франция-Германия. А по меткости кроме норвежцев с нашими соперничают все те же шведы – и больше никто. «Довезти» Шипулину на последний этап минимальное отставание за счет отменной стрельбы – единственно-действующий вариант для России в Пхенчхане.

Кто это сделает? Ну, тут, в отличие от женщин, четверка налицо: с Цветковым, Бабиковым – и Волковым на первом этапе. Только надо бы обязательно оттренировать все детали. Чтобы у Кайшевой в Пхенчхане не выпадал диоптр из прицела, а у Услугиной – запасной патрон. Тогда вполне можем быть на пьедестале.

МЕСТА И СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 10 ЛУЧШИХ КОМАНД В ЭСТАФЕТАХ КМ-2017/18

Женщины

 

 

Хох

Обер

Руп

Зачет КМ

Ср. ход

Ср. стрельба

1

Германия

1

2

1

174

1:02.23,7

0,7+10,3

2

Франция

3

1

9

140

1:02.19,1

1,7+10,0

3

Швеция

8

3

3

130

1:03.28,4

0,0+7,3

4

Украина

2

5

11

124

1:03.51,9

0,0+9,7

5

Россия

4

4

7

122

1:03.52,9

0,3+7,0

6

Италия

12

6

2

121

1:04.10,8

2,7+9,7

7

Чехия

6

9

6

108

1:03.42,8

0,7+12,3

8

Норвегия

13

10

4

102

1:03.10,7

1,0+14,3

9

Швейцария

5

13

8

102

1:03.58,8

2,0+13,7

10

Польша

14

8

5

101

1:03.44,0

2,0+16,0

Мужчины

 

 

Хох

Обер

Руп

Зачет КМ

Ср. ход

Ср. стрельба*

1

Норвегия

1

3

1

168

1:09.06,8

0,0+8,0

2

Франция

3

5

2

142

1:09.08,3

1,5+9,5

3

Швеция

4

1

6

141

1:09.41,9

1,5+9,0

4

Германия

2

6

4

135

1:09.08,2

0,0+13,5

5

Италия

5

2

7

130

1:09.34,9

1,5+11,5

6

Россия

8

4

3

125

1:09.32,4

1,5+8,5

7

Швейцария

7

7

13

100

1:09.48,6

2,5+11,0

8

Болгария

11

8

9

96

1:11.00,8

1,5+13,5

9

Австрия

19

9

5

94

1:11.24,7

2,3+12,7

10

Украина

6

11

15

94

1:10.23,3

1,0+11,5

* Без учета эстафеты в Оберхофе, где стрельба была совершенно не показательной: из-за очень плохой погоды ни одна команда не смогла избежать штрафных кругов.

Хох – Хохфильцен, Обер – Оберхоф, Руп – Рупольдинг.

КТО И КАК ВЫСТУПАЛ В ЭСТАФЕТАХ ЗА РОССИЮ

Женщины

Россия

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

10.12. Хохфильцен

0+9 (0+2 0+7)

4 (+1.09,0)

Сливко

0+0 0+2

9 (+38,7)

Акимова

0+0 0+3

7 (+1.13,6)

Старых

0+1 0+1

4 (+1.25,7)

Юрлова

0+1 0+1

4 (+1.09,0)

7.01. Оберхоф

1+5 (0+0 1+5)

4 (+1.04,7)

Сливко

0+0 0+0

11 (+1.15,7)

Виролайнен

0+0 0+2

8 (+56,6)

Акимова

0+0 0+0

5 (+43,2)

Юрлова

0+0 1+3

4 (+1.04,7)

13.01. Рупольдинг

0+7 (0+2 0+5)

7 (+1.20,8)

Кайшева

0+0 0+0

8 (+12,8)

Виролайнен

0+1 0+3

11 (+57,7)

Услугина

0+1 0+1

8 (+1.22,2)

Юрлова

0+0 0+1

7 (+1.20,8)

Мужчины

Россия

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

10.12. Хохфильцен

3+13 (0+4 3+9)

8 (+3.35,8)

Цветков

0+0 3+3

14 (+1.53,9)

Елисеев

0+3 0+3

15 (+4.05,1)

Бабиков

0+0 0+2

9 (+3.50,4)

Шипулин

0+1 0+1

8 (+3.35,8)

7.01. Оберхоф

3+16 (1+8 2+8)

4 (+2.23,1)

Волков

0+1 0+0

2 (+0,6)

Логинов

1+3 2+3

6 (+1.36,2)

Бабиков

0+1 0+2

5 (+2.26,7)

Шипулин

0+3 0+3

4 (+2.29,9)

12.01. Рупольдинг

0+4 (0+2 0+2)

3 (+53,4)

Волков

0+0 0+1

8 (+13,1)

Цветков

0+2 0+0

6 (+29,4)

Бабиков

0+0 0+0

5 (+1.08,3)

Шипулин

0+0 0+1

3 (+53,4)
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