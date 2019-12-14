А золото было так близко…Женская сборная России лидировала всю эстафету, но упустила победу

Такой стрельбы у наших девушек мы не видели давно. Всего 5 дополнительных патронов на четверых, ни единого штрафного круга. Наша команда уверенно шла к первой победе в этом сезоне, но упустила золотые медали на последнем финишном отрезе. Когда уже почти не было сомнений в победе, когда Екатерине Юрловой-Перхт оставалось только добежать до финиша. При этом, не показывая чудес скорости – просто ровно добежать. Но ушедшая на дистанцию в 15,5 секунды отставания от Юрловой после последней стрельбы норвежка Марта Ройселенд, сумела вскоре не только ликвидировать отрыв, но и обойти нашу биатлонистку.
В этот момент, глядя на работу норвежки на лыжне, и на работу Юрловой, стало понятно, что такое нежданное перед гонкой и такое совершенно реальное во время гонки золото от нас уплыло. Уплыло практически на последних метрах.
Мы не смогли победить, хотя блестяще отработали первые три этапа и три четверти последнего. Повторю, у сборной России всего 5 доппатронов, ни единого штрафного круга. У победившей Норвегии 7 доппатронов и 1 штрафной круг. Но в итоге наша команда проиграла норвежкам 8,2 секунды! Как такое возможно? Оказалось - возможно.
Перед гонкой старший тренер женской сборной Виталий Норицын рассказал, что тренеры советовались с девушками, определяя очередность этапов. Юрловой-Перхт предложили по традиции завершать гонку, но при этом спросили ее мнение. Екатерина ответила, что готова бежать последней. Все логично – самая опытная, самая титулованная. Именно Юрлова завершала наши эстафеты в последние годы.
Будем откровенны: перед гонкой бронза была малореальной мечтой. Но Кристина Резцова прошла свой этап настолько здорово и отстреляла просто блестяще -10 из 10, что закралась крамольная мыслишка: а не замахнуться ли нам на Вильяма, нашего Шекспира?
Многое зависело от второго этапа. Лариса Куклина пробежала и отстреляла так же, как и Резцова первый рубеж 5 из 5-ти, на втором потратила лишь на один патрон больше. Все тоже самое четко проделала и итальянка Доротея Вирер. И тут случилось невероятное: немка Херманн, которая половину второго этапа составляла компанию Куклиной и Вирер, не закрыла две мишени и ушла на два штрафных круга. По кругу штрафа у шведок и норвежек. В итоге Куклина и Вирер передали эстафету одновременно с солидным отрывом от пелотона.
От Светланы Мироновой требовалось обойтись без штрафных кругов и пробежать в свою силу. Сердечко дрогнуло у всех нас и у самой Светланы на стойке - когда она сумела поразить пятую мишень лишь восьмым выстрелом. На «лежке» все было, как в тире – 5 из 5-ти. Миронова ушла на финишный отрезок первой. В 25,8 секунды с отставанием от россиянки убежала со стрельбища швейцарка Гаспарин, вслед за ней норвежка Эксхофф (+28,9) и итальянка Контье (+29,1).
Миронова сохранила лидерство до пункта передачи эстафеты. И Юрлова-Перхт ушла на дистанцию, имея 25,7 секунды преимущества перед норвежкой Мартой Ройселенд. Важно было хорошо отстрелять, а уж такое преимущество, казалось, Катя не отдаст. Стреляла Екатерина отлично – потратила 11 патронов на 10 мишеней, ну, а что случилось потом, вы знаете.
Но все равно эта гонка дала нам повод для оптимизма. Дмитрий Ярошенко говорил, что наши девушки в эстафете могут победить только при ошибках соперниц. Как показала гонка, можно побеждать, не обращая внимание на соперниц.
Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен (Австрия)
Женщины. Эстафета, 4х6 км
1. Норвегия — 1:10:04.7 (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов)
2. Россия (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт) — +8.2 (0+5)
3. Швейцария — +1:04.1 (1+9)
4. Украина — +1:09.2 (0+8)
5. Канада — +1:09.9 (0+7)
Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен (Австрия)
Эстафета 4х6 км. Женщины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Норвегия
1+7 (0+1 1+3 0+2 0+1)
3 (+15,1)
1:01.16,2
2
Россия
0+5 (0+0 0+1 0+3 0+1)
7 (+1.04,5)
+25,0
3
Швейцария
1+9 (0+2 0+4 0+0 1+3)
4 (+46,9)
+1.04,1
4
Украина
0+8 (0+2 0+4 0+1 0+1)
5 (+57,2)
+1.09,2
…7
Франция
1+14 (0+3 1+4 0+4 0+3)
+1.18,9
…12
Германия
3+12 (0+2 3+3 0+4 3+3)
9 (+1.27,9)
+3.05,6
Сборная России по этапам
С1 (л)
Место
С2 (с)
Место
Ход
Финиш
1
Резцова
0+0
1 (-2,6)
0+0
1 (-2,7)
7 (+11,6)
1 (-1,6)
2
Куклина
0+0
1 (-4,2)
0+1
2 (+3,8)
13 (+34,8)
2 (+1,0)
3
Миронова
0+0
1 (-4,5)
0+3
1 (-25,8)
5 (+31,3)
1 (-25,7)
4
Юрлова-Перхт
0+0
1 (-26,2)
0+1
1 (-15,3)
8 (+25,0)
2 (+8,2)