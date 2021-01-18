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Сергей Чепиков: К сезону нужно готовиться централизовано, всей командой
18 января 17:33
автор: Юрий Волохов

Сергей Чепиков: К сезону нужно готовиться централизовано, всей командой

Двукратный олимпийский чемпион подводит промежуточные итоги выступления российских биатлонистов на этапах Кубка мира.

«Надо активнее привлекать молодежь, иначе так и будем делать ставку на 30-летних»

- Какое у вас общее впечатление от выступления российских биатлонистов?
- Не хватает общего уровня команды – хотелось бы, чтоб в масс-стартах выступали не два человека, а четыре-пять. Когда общий уровень команды более ровный, это же и для эстафет хорошо.

Но у некоторых ребят виден прогресс, например, у Эдуарда Латыпова. Матвей Елисеев хорошо выступил на Рождественской гонке, Светлана Миронова порадовала хорошим функциональным состоянием, гораздо лучше, чем в прошлом году.

Но, на мой взгляд, нужно активнее привлекать молодежь, например, Анастасию Шевченко. Возможно, и юниоров не бояться привлекать. Есть очень хороший парень Даниил Серохвостов.

- Перед чемпионатом мира стараются основу подвести в лучшей форме, пока не до экспериментов с юниорами.
- Знаете, меня сразу поставили на Олимпийские игры, я даже на Кубке мира не выступал. Просто нужно смотреть. Если Серохвостов бежит, как наши лучшие мужчины, надо его пробовать. Иначе так и будем делать ставку на 30-летних.

«У нас много спортсменов среднего уровня»

- Вы говорите – доверять. Вот доверили первый этап Кириллу Стрельцову в эстафете и что получилось…
- Первый этап даже посложнее четвертого. Волнение сказалось. А то, что поставили именно дебютанта, значит, некого было ставить. Нет у нас пока твердой эстафетной команды. Хотя отлично выступили Латыпов и Логинов. Если б не провал на первых этапах, могли и с медалями быть. Хочется их поблагодарить за такую работу.

- Тенденция такая, что у нас много спортсменов среднего уровня, - продолжает Сергей Чепиков. – А нужно, чтобы в команде было четыре-пять человек хорошего уровня. У одного не пошло, другой на его место выходит.

В свое время Владимир Петрович Драчев предлагал создать две сборные, чтобы они конкурировали на внутренних стартах. Использовали разные модели подготовки. Это предложение не прошло через правление СБР.

- Отдельные наши биатлонисты готовились к сезону самостоятельно. Некоторые специалисты высказывают мнение, что в этом причины неудач того же Логинова. Если это так, может, стоит запретить самоподготовку?
- У нас нет крепостного права. Лидерам трудно указывать, как им лучше готовиться. Но, на мой взгляд, если мы хотим вытащить команду на другой уровень, нужно тренироваться всем вместе. Помогать друг другу, чтобы спортсмены чувствовали плечо друг друга. Это же повысит и конкуренцию.

За тем же Александром Логиновым будут подтягиваться, соперничать с ним на контрольных тренировках. Опять же тут и медицинский штаб всегда под рукой. Это тоже очень важно.

Я ведь иногда тоже готовился индивидуально, мне есть с чем сравнивать. Поэтому взвешивая все эти моменты, считаю, что лучше готовиться в команде.


источник: «Советский спорт»
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