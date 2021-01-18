Сергей Чепиков: К сезону нужно готовиться централизовано, всей командой

«Надо активнее привлекать молодежь, иначе так и будем делать ставку на 30-летних»

- Какое у вас общее впечатление от выступления российских биатлонистов?

- Не хватает общего уровня команды – хотелось бы, чтоб в масс-стартах выступали не два человека, а четыре-пять. Когда общий уровень команды более ровный, это же и для эстафет хорошо.

Но у некоторых ребят виден прогресс, например, у Эдуарда Латыпова. Матвей Елисеев хорошо выступил на Рождественской гонке, Светлана Миронова порадовала хорошим функциональным состоянием, гораздо лучше, чем в прошлом году.

Но, на мой взгляд, нужно активнее привлекать молодежь, например, Анастасию Шевченко. Возможно, и юниоров не бояться привлекать. Есть очень хороший парень Даниил Серохвостов.

- Перед чемпионатом мира стараются основу подвести в лучшей форме, пока не до экспериментов с юниорами.

- Знаете, меня сразу поставили на Олимпийские игры, я даже на Кубке мира не выступал. Просто нужно смотреть. Если Серохвостов бежит, как наши лучшие мужчины, надо его пробовать. Иначе так и будем делать ставку на 30-летних.

«У нас много спортсменов среднего уровня»

- Вы говорите – доверять. Вот доверили первый этап Кириллу Стрельцову в эстафете и что получилось…

- Первый этап даже посложнее четвертого. Волнение сказалось. А то, что поставили именно дебютанта, значит, некого было ставить. Нет у нас пока твердой эстафетной команды. Хотя отлично выступили Латыпов и Логинов. Если б не провал на первых этапах, могли и с медалями быть. Хочется их поблагодарить за такую работу.