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Букет вместо золота. Миронова упустила победу в масс-старте
23 января 16:51
автор: Николай Мысин

Букет вместо золота. Миронова упустила победу в масс-старте

Промахи на двух последних выстрелах лишили Светлану Миронову не просто подиума, но и верной победы. Вместо медали ей достались цветы – за финиш на шестой позиции.

Ну как обидно! А с другой стороны… Когда последний раз мы видели, чтобы на заключительный рубеж в контактной личной гонке лидерами приходили две россиянки? Прогресс все-таки есть, и это особенно важно с учетом предстоящего чемпионата мира.

И все же… как обидно! Ведь первые три выстрела на этой стойке Светлана Миронова, лидируя с превосходством в 12 секунд, закрыла быстро и уверенно. А вот четвертый и пятый не просто промазала – послала в откровенное молоко (едва не мимо установки).

Будто испугалась победы.

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ

То, что наши девушки в порядке, мы поняли еще два дня назад, когда в индивидуальной гонке Миронова, Кайшева и Павлова забежали в топ-10, а Лариса Куклина стала 14-й. Была у спортсменок и скорость. И точность в стрельбе. То, что нужно, перед масс-стартом – последней личной гонке перед чемпионатом мира! Причем Павлова, Кайшева и Куклина отобрались на него как раз за счет успеха в индивидуалке – по общему зачету путевку получила лишь Миронова. Ожидаемо именно с ней и были связаны основные надежды болельщиков.

Светлана не подвела!

Возможно, сказался и триумф Логинова, который явно добавил уверенности всей команде. При этом Александр показал пример, как важно грамотно распределить силы – и как это способствует точной стрельбе, которая, в итоге, «решает». Поэтому россиянки не торопятся рваться в лидеры на первом круге – спокойно работают в общей группе, незначительно отставая от Экхофф, Симон, Тандервольд. И если эти трое на лежке допускают промахи, то Миронова с Павловой – нет! Светлана с рубежа уходит 10-й, Евгения – 13-й.

Вторая стрельба – снова чисто! Отваливаются фаворитки – мажут Херрман (впоследствии «застрелится» совсем), Ройселанд, Бескон и Давыдова. А наши девушки – уже в топ-10. И после первой стойки еще улучшают позиции. Ведь теперь ошибается и Ханна Эберг, а в лидеры выходит Миронова! Павлова – третья, сразу за Пройсс. И знаете, что? Светлана от них убегает! Наращивает быстро отрыв, создавая задел аж в 12 секунд перед заключительной стрельбой. А судя по тому, как эту стрельбу начинает, дыхание она вовсе не сбила…

Что было дальше – вы знаете. Два последних выстрела портят все. С одним штрафным кругом Миронова осталась бы в борьбе за золото. С двумя – теперь только шестая. Обидно, что и Павлова, словно подсмотрев за подругой, также ошибается дважды – и выпадает даже из десятки. У нас еще была надежда, что Светлана включится в битву за подиум. Но Симон, возглавив группу лидеров, слишком быстра, и Миронова этот темп не выдерживает. Ее отставание от француженки вырастет с 7 до 30 секунд. Цветы, впрочем, россиянке достанутся. А вот награда – уже нет.

«ПОЛУЧИТСЯ В ДРУГОЙ РАЗ»

- Надо анализировать и обсуждать то, что случилось, - вздыхал в эфире «Матч ТВ» старший тренер нашей женской команды Михаил Шашилов. – Света явно хотела быстрее уйти с рубежа – вот и такой результат. Это нормальная история, но если хочешь выигрывать, с этим надо справляться. А ее, как и Павлову, пока что захлестывает. Но количество таких гонок все равно перейдет в результат.

- Не скажу, что я перенервничала. Если честно, то вообще не волновалась, - рассказала Миронова. – Психологически была спокойна. Не думала, мол «Ага, я иду лидером, сейчас попаду и заберу победу». Подходила на рубеж с мыслями, что отработаю правильно. Не получилось. Но получится в другой раз.

- Вообще, наверное, это был первый раз в Кубке мира, когда в личной гонке перед последней стрельбой я была лидером, - продолжила Светлана. – Очень классное чувство! Когда с самого старта идешь в первой группе, то экономишь силы. Так проще, чем когда ты должна догонять. Но, повторюсь, в психологическом плане это совсем не давило. Я не могу сказать, из-за чего допустила два промаха…

В любом случае, шестое место – не самый плохой результат. Тот факт, что Павлова и Куклина остановились на границе топ-10, тоже внушает определенный оптимизм. И перед женской эстафетой, которая пройдет в воскресенье. И, что важнее – перед ЧМ. Который стартует уже скоро – 10 февраля.

Нынешнюю форму надо и сохранить, и улучшить!

Кубок мира. 7-й этап. Антхольц (Италия)

Масс-старт 12,5 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Жюли Симон (Франция)

3 (1+1+1+0)

1 (32.17,5)

37.05,5

2

Ханна Оберг (Швеция)

1 (0+0+1+0)

10 (+46,0)

+0,2

3

Лиза-Тереза Хаузер (Австрия)

1 (0+0+1+0)

6 (+43,1)

+3,5

4

Франциска Пройс (Германия)

1 (0+0+0+1)

8 (+44,2)

+9,0

5

Маркета Давыдова (Чехия)

1 (1+0+0+0)

5 (+36,6)

+17,6

6

Светлана Миронова (Россия)

2 (0+0+0+2)

12 (+49,6)

+29,3

…11

Евгения Павлова (Россия)

2 (0+0+0+2)

15 (+1.05,1)

+1.02,4

…12

Лариса Куклина (Россия)

1 (1+0+0+0)

20 (+1.27,5)

+1.03,0

…22

Ульяна Кайшева (Россия)

3 (1+0+2+0)

23 (+1.34,8)

+1.52,9

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (лежа)

3 (стоя)

4 (стоя)

Миронова

10 (+5,1)

4 (+3,5)

1 (-1,2)

6 (+16,6)

Павлова

13 (+6,4)

8 (+9,1)

3 (+2,9)

10 (+39,0)

Куклина

21 (+28,9)

19 (+35,4)

12 (+33,0)

9 (+38,8)

Кайшева

24 (+33,3)

22 (+46,1)

24 (+1.41,1)

23 (+1.39,0)

Общий зачет Кубка мира

1. Марте Улсбю (Норвегия) - 625

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 617

3. Ханна Оберг (Швеция) – 616

4. Доротея Вирер (Италия) – 509

5. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) - 490

…18.Светлана Миронова (Россия) – 276

…25. Ульяна Кайшева (Россия) – 213

…28. Евгения Павлова (Россия) - 189

Расписание до конца этапа

23 января, суббота

17.05 (мск). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

24 января, воскресенье

14.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

17.05. Масс-старт 15 км. Мужчины

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