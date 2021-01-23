Букет вместо золота. Миронова упустила победу в масс-старте

То, что наши девушки в порядке, мы поняли еще два дня назад, когда в индивидуальной гонке Миронова, Кайшева и Павлова забежали в топ-10, а Лариса Куклина стала 14-й. Была у спортсменок и скорость. И точность в стрельбе. То, что нужно, перед масс-стартом – последней личной гонке перед чемпионатом мира! Причем Павлова, Кайшева и Куклина отобрались на него как раз за счет успеха в индивидуалке – по общему зачету путевку получила лишь Миронова. Ожидаемо именно с ней и были связаны основные надежды болельщиков.

И все же… как обидно! Ведь первые три выстрела на этой стойке Светлана Миронова, лидируя с превосходством в 12 секунд, закрыла быстро и уверенно. А вот четвертый и пятый не просто промазала – послала в откровенное молоко (едва не мимо установки).

Ну как обидно! А с другой стороны… Когда последний раз мы видели, чтобы на заключительный рубеж в контактной личной гонке лидерами приходили две россиянки? Прогресс все-таки есть, и это особенно важно с учетом предстоящего чемпионата мира.

Светлана не подвела!

Возможно, сказался и триумф Логинова, который явно добавил уверенности всей команде. При этом Александр показал пример, как важно грамотно распределить силы – и как это способствует точной стрельбе, которая, в итоге, «решает». Поэтому россиянки не торопятся рваться в лидеры на первом круге – спокойно работают в общей группе, незначительно отставая от Экхофф, Симон, Тандервольд. И если эти трое на лежке допускают промахи, то Миронова с Павловой – нет! Светлана с рубежа уходит 10-й, Евгения – 13-й.

Вторая стрельба – снова чисто! Отваливаются фаворитки – мажут Херрман (впоследствии «застрелится» совсем), Ройселанд, Бескон и Давыдова. А наши девушки – уже в топ-10. И после первой стойки еще улучшают позиции. Ведь теперь ошибается и Ханна Эберг, а в лидеры выходит Миронова! Павлова – третья, сразу за Пройсс. И знаете, что? Светлана от них убегает! Наращивает быстро отрыв, создавая задел аж в 12 секунд перед заключительной стрельбой. А судя по тому, как эту стрельбу начинает, дыхание она вовсе не сбила…

Что было дальше – вы знаете. Два последних выстрела портят все. С одним штрафным кругом Миронова осталась бы в борьбе за золото. С двумя – теперь только шестая. Обидно, что и Павлова, словно подсмотрев за подругой, также ошибается дважды – и выпадает даже из десятки. У нас еще была надежда, что Светлана включится в битву за подиум. Но Симон, возглавив группу лидеров, слишком быстра, и Миронова этот темп не выдерживает. Ее отставание от француженки вырастет с 7 до 30 секунд. Цветы, впрочем, россиянке достанутся. А вот награда – уже нет.

«ПОЛУЧИТСЯ В ДРУГОЙ РАЗ»

- Надо анализировать и обсуждать то, что случилось, - вздыхал в эфире «Матч ТВ» старший тренер нашей женской команды Михаил Шашилов. – Света явно хотела быстрее уйти с рубежа – вот и такой результат. Это нормальная история, но если хочешь выигрывать, с этим надо справляться. А ее, как и Павлову, пока что захлестывает. Но количество таких гонок все равно перейдет в результат.

- Не скажу, что я перенервничала. Если честно, то вообще не волновалась, - рассказала Миронова. – Психологически была спокойна. Не думала, мол «Ага, я иду лидером, сейчас попаду и заберу победу». Подходила на рубеж с мыслями, что отработаю правильно. Не получилось. Но получится в другой раз.

- Вообще, наверное, это был первый раз в Кубке мира, когда в личной гонке перед последней стрельбой я была лидером, - продолжила Светлана. – Очень классное чувство! Когда с самого старта идешь в первой группе, то экономишь силы. Так проще, чем когда ты должна догонять. Но, повторюсь, в психологическом плане это совсем не давило. Я не могу сказать, из-за чего допустила два промаха…

В любом случае, шестое место – не самый плохой результат. Тот факт, что Павлова и Куклина остановились на границе топ-10, тоже внушает определенный оптимизм. И перед женской эстафетой, которая пройдет в воскресенье. И, что важнее – перед ЧМ. Который стартует уже скоро – 10 февраля.

Нынешнюю форму надо и сохранить, и улучшить!

Кубок мира. 7-й этап. Антхольц (Италия)

Масс-старт 12,5 км. Женщины

Стрельба Ход Финиш 1 Жюли Симон (Франция) 3 (1+1+1+0) 1 (32.17,5) 37.05,5 2 Ханна Оберг (Швеция) 1 (0+0+1+0) 10 (+46,0) +0,2 3 Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) 1 (0+0+1+0) 6 (+43,1) +3,5 4 Франциска Пройс (Германия) 1 (0+0+0+1) 8 (+44,2) +9,0 5 Маркета Давыдова (Чехия) 1 (1+0+0+0) 5 (+36,6) +17,6 6 Светлана Миронова (Россия) 2 (0+0+0+2) 12 (+49,6) +29,3 …11 Евгения Павлова (Россия) 2 (0+0+0+2) 15 (+1.05,1) +1.02,4 …12 Лариса Куклина (Россия) 1 (1+0+0+0) 20 (+1.27,5) +1.03,0 …22 Ульяна Кайшева (Россия) 3 (1+0+2+0) 23 (+1.34,8) +1.52,9

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (лежа) 3 (стоя) 4 (стоя) Миронова 10 (+5,1) 4 (+3,5) 1 (-1,2) 6 (+16,6) Павлова 13 (+6,4) 8 (+9,1) 3 (+2,9) 10 (+39,0) Куклина 21 (+28,9) 19 (+35,4) 12 (+33,0) 9 (+38,8) Кайшева 24 (+33,3) 22 (+46,1) 24 (+1.41,1) 23 (+1.39,0)

Общий зачет Кубка мира

1. Марте Улсбю (Норвегия) - 625

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 617

3. Ханна Оберг (Швеция) – 616

4. Доротея Вирер (Италия) – 509

5. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) - 490

…18.Светлана Миронова (Россия) – 276

…25. Ульяна Кайшева (Россия) – 213

…28. Евгения Павлова (Россия) - 189

Расписание до конца этапа

23 января, суббота

17.05 (мск). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

24 января, воскресенье

14.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

17.05. Масс-старт 15 км. Мужчины