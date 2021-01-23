Букет вместо золота. Миронова упустила победу в масс-старте

Ну как обидно! А с другой стороны… Когда последний раз мы видели, чтобы на заключительный рубеж в контактной личной гонке лидерами приходили две россиянки? Прогресс все-таки есть, и это особенно важно с учетом предстоящего чемпионата мира.
И все же… как обидно! Ведь первые три выстрела на этой стойке Светлана Миронова, лидируя с превосходством в 12 секунд, закрыла быстро и уверенно. А вот четвертый и пятый не просто промазала – послала в откровенное молоко (едва не мимо установки).
Будто испугалась победы.
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
То, что наши девушки в порядке, мы поняли еще два дня назад, когда в индивидуальной гонке Миронова, Кайшева и Павлова забежали в топ-10, а Лариса Куклина стала 14-й. Была у спортсменок и скорость. И точность в стрельбе. То, что нужно, перед масс-стартом – последней личной гонке перед чемпионатом мира! Причем Павлова, Кайшева и Куклина отобрались на него как раз за счет успеха в индивидуалке – по общему зачету путевку получила лишь Миронова. Ожидаемо именно с ней и были связаны основные надежды болельщиков.
Светлана не подвела!
Возможно, сказался и триумф Логинова, который явно добавил уверенности всей команде. При этом Александр показал пример, как важно грамотно распределить силы – и как это способствует точной стрельбе, которая, в итоге, «решает». Поэтому россиянки не торопятся рваться в лидеры на первом круге – спокойно работают в общей группе, незначительно отставая от Экхофф, Симон, Тандервольд. И если эти трое на лежке допускают промахи, то Миронова с Павловой – нет! Светлана с рубежа уходит 10-й, Евгения – 13-й.
Вторая стрельба – снова чисто! Отваливаются фаворитки – мажут Херрман (впоследствии «застрелится» совсем), Ройселанд, Бескон и Давыдова. А наши девушки – уже в топ-10. И после первой стойки еще улучшают позиции. Ведь теперь ошибается и Ханна Эберг, а в лидеры выходит Миронова! Павлова – третья, сразу за Пройсс. И знаете, что? Светлана от них убегает! Наращивает быстро отрыв, создавая задел аж в 12 секунд перед заключительной стрельбой. А судя по тому, как эту стрельбу начинает, дыхание она вовсе не сбила…
Что было дальше – вы знаете. Два последних выстрела портят все. С одним штрафным кругом Миронова осталась бы в борьбе за золото. С двумя – теперь только шестая. Обидно, что и Павлова, словно подсмотрев за подругой, также ошибается дважды – и выпадает даже из десятки. У нас еще была надежда, что Светлана включится в битву за подиум. Но Симон, возглавив группу лидеров, слишком быстра, и Миронова этот темп не выдерживает. Ее отставание от француженки вырастет с 7 до 30 секунд. Цветы, впрочем, россиянке достанутся. А вот награда – уже нет.
«ПОЛУЧИТСЯ В ДРУГОЙ РАЗ»
- Надо анализировать и обсуждать то, что случилось, - вздыхал в эфире «Матч ТВ» старший тренер нашей женской команды Михаил Шашилов. – Света явно хотела быстрее уйти с рубежа – вот и такой результат. Это нормальная история, но если хочешь выигрывать, с этим надо справляться. А ее, как и Павлову, пока что захлестывает. Но количество таких гонок все равно перейдет в результат.
- Не скажу, что я перенервничала. Если честно, то вообще не волновалась, - рассказала Миронова. – Психологически была спокойна. Не думала, мол «Ага, я иду лидером, сейчас попаду и заберу победу». Подходила на рубеж с мыслями, что отработаю правильно. Не получилось. Но получится в другой раз.
- Вообще, наверное, это был первый раз в Кубке мира, когда в личной гонке перед последней стрельбой я была лидером, - продолжила Светлана. – Очень классное чувство! Когда с самого старта идешь в первой группе, то экономишь силы. Так проще, чем когда ты должна догонять. Но, повторюсь, в психологическом плане это совсем не давило. Я не могу сказать, из-за чего допустила два промаха…
В любом случае, шестое место – не самый плохой результат. Тот факт, что Павлова и Куклина остановились на границе топ-10, тоже внушает определенный оптимизм. И перед женской эстафетой, которая пройдет в воскресенье. И, что важнее – перед ЧМ. Который стартует уже скоро – 10 февраля.
Нынешнюю форму надо и сохранить, и улучшить!
Кубок мира. 7-й этап. Антхольц (Италия)
Масс-старт 12,5 км. Женщины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Жюли Симон (Франция)
3 (1+1+1+0)
1 (32.17,5)
37.05,5
2
Ханна Оберг (Швеция)
1 (0+0+1+0)
10 (+46,0)
+0,2
3
Лиза-Тереза Хаузер (Австрия)
1 (0+0+1+0)
6 (+43,1)
+3,5
4
Франциска Пройс (Германия)
1 (0+0+0+1)
8 (+44,2)
+9,0
5
Маркета Давыдова (Чехия)
1 (1+0+0+0)
5 (+36,6)
+17,6
6
Светлана Миронова (Россия)
2 (0+0+0+2)
12 (+49,6)
+29,3
…11
Евгения Павлова (Россия)
2 (0+0+0+2)
15 (+1.05,1)
+1.02,4
…12
Лариса Куклина (Россия)
1 (1+0+0+0)
20 (+1.27,5)
+1.03,0
…22
Ульяна Кайшева (Россия)
3 (1+0+2+0)
23 (+1.34,8)
+1.52,9
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (лежа)
3 (стоя)
4 (стоя)
Миронова
10 (+5,1)
4 (+3,5)
1 (-1,2)
6 (+16,6)
Павлова
13 (+6,4)
8 (+9,1)
3 (+2,9)
10 (+39,0)
Куклина
21 (+28,9)
19 (+35,4)
12 (+33,0)
9 (+38,8)
Кайшева
24 (+33,3)
22 (+46,1)
24 (+1.41,1)
23 (+1.39,0)
Общий зачет Кубка мира
1. Марте Улсбю (Норвегия) - 625
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 617
3. Ханна Оберг (Швеция) – 616
4. Доротея Вирер (Италия) – 509
5. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) - 490
…18.Светлана Миронова (Россия) – 276
…25. Ульяна Кайшева (Россия) – 213
…28. Евгения Павлова (Россия) - 189
Расписание до конца этапа
23 января, суббота
17.05 (мск). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
24 января, воскресенье
14.45. Эстафета 4х6 км. Женщины
17.05. Масс-старт 15 км. Мужчины