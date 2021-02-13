Российские биатлонисты снова без медалей, Голикова выигрывает ЧМ, у Шведа 1000 попаданий

Российские биатлонисты не попали на подиум в спринте на ЧМ

Вторая гонка на мировом первенстве в Поклюке не принесла сборной России медалей. Победу в спринте на 10 км у мужчин одержал швед Мартин Понсилуома, следом за которым финишировали французы Симон Дестье и Эмильен Жаклен. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 10-е место. 26-летний спортсмен допустил лишь один промах и мог претендовать на медали, но на последнем круге ему не хватило сил. В итоге Латыпов проиграл Понсилуоме 33 секунды. Матвей Елисеев финишировал 19-м, Александр Логинов 26-м, Антон Бабиков 53-м, а Карим Халили 64-м.

В субботу чемпионат мира продолжится женской спринтерской гонкой на 7,5 км.

В Херенвене в честь Голиковой звучит первый концерт Чайковского

Ангелина Голикова выиграла забег на 500 м на чемпионате мира в Нидерландах. Россиянка преодолела дистанцию за 37,141 секунды и опередила голландку Фемке Кок на 14 сотых. Бронза у еще одной представительницы России - Ольги Фаткулиной.

Российские девушки выиграли чемпионат мира на самой короткой дистанции впервые с 1996 года, когда всех опередила Светлана Журова.

В соревнованиях мужчин на 500 м Павел Кулижников довольствовался серебром, уступив канадцу Лорану Дюбрею.