Российские биатлонисты снова без медалей, Голикова выигрывает ЧМ, у Шведа 1000 попаданий

Российские биатлонисты не попали на подиум в спринте на ЧМ
Вторая гонка на мировом первенстве в Поклюке не принесла сборной России медалей. Победу в спринте на 10 км у мужчин одержал швед Мартин Понсилуома, следом за которым финишировали французы Симон Дестье и Эмильен Жаклен. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 10-е место. 26-летний спортсмен допустил лишь один промах и мог претендовать на медали, но на последнем круге ему не хватило сил. В итоге Латыпов проиграл Понсилуоме 33 секунды. Матвей Елисеев финишировал 19-м, Александр Логинов 26-м, Антон Бабиков 53-м, а Карим Халили 64-м.
В субботу чемпионат мира продолжится женской спринтерской гонкой на 7,5 км.
В Херенвене в честь Голиковой звучит первый концерт Чайковского
Ангелина Голикова выиграла забег на 500 м на чемпионате мира в Нидерландах. Россиянка преодолела дистанцию за 37,141 секунды и опередила голландку Фемке Кок на 14 сотых. Бронза у еще одной представительницы России - Ольги Фаткулиной.
Российские девушки выиграли чемпионат мира на самой короткой дистанции впервые с 1996 года, когда всех опередила Светлана Журова.
В соревнованиях мужчин на 500 м Павел Кулижников довольствовался серебром, уступив канадцу Лорану Дюбрею.
Швед первым в истории Единой лиги ВТБ выполнил 1000 попаданий с игры
В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Химки» в гостях обыграли «Астану» со счетом 77:82. Лидер подмосковного клуба Алексей Швед набрал 32 очка и сделал девять результативных передач. После этой игры на счету защитника стало 1005 точных бросков с игры в Единой лиге. Он стал первым баскетболистом в истории турнира, достигнувшим отметки в 1000 попаданий.
Алонсо отделался легким испугом и будет готов к началу сезона «Формулы-1»
Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо не получил серьезных травм в ДТП, в которое угодил во время велотренировки. «Спасибо всем за ваши пожелания здоровья! Я в порядке и с нетерпением жду старта сезона. Только вперед!» – сказал испанец. К первому Гран-при сезона, который пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта, Алонсо должен быть готов на все 100%.
UFC никому не отдает пояс Хабиба
Президент UFC Дана Уайт не оставляет надежд убедить Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру. «Нет, UFC не отказывается от Хабиба. Хабиб - чемпион. Хабиб едет в Лас-Вегас. Мы с ним собираемся поужинать, поговорить и посмотреть, что будет дальше», - заявил глава сильнейшего промоушена в мире. Нурмагомедов объявил о завершении карьеры еще в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гэтжи и неоднократно говорил, что своего решения не изменит. Тем не менее, Уайт уверен, что сможет убедить непобежденного россиянина вернуться в октагон.
«Бавария» покупает Упамекано
«Бавария» продолжает усиливаться за счет прямых конкурентов по чемпионату Германии. Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич сообщил, что летом команду пополнит центральный защитник «Лейпцига» Дайо Упамекано. 22-летний француз должен стать заменой Давиду Алабе, который отказался продлевать контракт с «Баварией».