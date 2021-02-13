Российские биатлонисты снова без медалей, Голикова выигрывает ЧМ, у Шведа 1000 попаданий

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НБА - регулярный чемпионат 4-я четверть, 48' Бостон Селтикс 95 Детройт Пистонс 101
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Аризона Койотс 0 Сент-Луис Блюз 1 П1 2.75 Х 4.1 П2 2.26
НБА - регулярный чемпионат перерыв Юта Джаз 69 Милуоки Бакс 52
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Аризона Койотс 1 Сент-Луис Блюз 1 П1 2.75 Х 4.1 П2 2.26
НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 28' Денвер Наггетс 51 Оклахома-Сити Тандер 63 П1 2.6 П2 1.5
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 4' Сакраменто Кингз 11 Орландо Мэджик 10 П1 1.37 П2 3.1
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 3' Сакраменто Кингз 8 Орландо Мэджик 4 П1 1.37 П2 3.1
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 4' Лос-Анджелес Лейкерс 0 Мемфис Гриззлиз 11 П1 1.95 П2 1.85
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 4' Портленд Трэйл Блэйзерс 14 Кливленд Кавальерс 4 П1 1.2 П2 4.5
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 4' Лос-Анджелес Лейкерс 0 Мемфис Гриззлиз 11 П1 1.95 П2 1.85
Англия - Чемпионшип 15:30 Ноттингем Форест 0 Борнмут 0 П1 3.1 Х 3.4 П2 2.38
Англия - Премьер-лига 15:30 Лестер Сити 0 Ливерпуль 0 П1 3.5 Х 3.5 П2 2.15
Испания - Примера 16:00 Гранада 0 Атлетико М 0 П1 6 Х 3.3 П2 1.76
Италия - Серия А 17:00 Торино 0 Дженоа 0 П1 1.96 Х 3.4 П2 4.3
Германия - Бундеслига 17:30 Штутгарт 0 Герта 0 П1 2.26 Х 3.6 П2 3.2
Германия - Бундеслига 17:30 Боруссия Д 0 Хоффенхайм 0 П1 1.52 Х 4.6 П2 6.2
Германия - Бундеслига 17:30 Байер 0 Майнц 0 П1 1.47 Х 4.8 П2 6.8
Германия - Бундеслига 17:30 Вердер 0 Фрайбург 0 П1 2.75 Х 3.4 П2 2.65
Англия - Чемпионшип 18:00 Бирмингем Сити 0 Лутон Таун 0 П1 2.8 Х 3.1 П2 2.8
Англия - Премьер-лига 18:00 Кристал Пэлас 0 Бёрнли 0 П1 2.5 Х 3.1 П2 3.2
Англия - Чемпионшип 18:00 Рединг 0 Миллуолл 0 П1 2.4 Х 3.1 П2 3.4
Англия - Чемпионшип 18:00 Норвич Сити 0 Сток Сити 0 П1 1.85 Х 3.5 П2 4.7
Англия - Чемпионшип 18:00 Хаддерсфилд Таун 0 Уиком Уондерерс 0 П1 1.7 Х 3.9 П2 5.2
Англия - Чемпионшип 18:00 Кардифф Сити 0 Ковентри Сити 0 П1 2.1 Х 3.5 П2 3.7
Англия - Чемпионшип 18:00 Дерби Каунти 0 Мидлсбро 0 П1 2.75 Х 3.1 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 18:00 Уотфорд 0 Бристоль Сити 0 П1 1.58 Х 4 П2 6.5
Испания - Примера 18:15 Севилья 0 Уэска 0 П1 1.57 Х 4 П2 6.8
Франция - Лига 1 19:00 ПСЖ 0 Ницца 0 П1 1.23 Х 7.1 П2 12
Италия - Серия А 20:00 Наполи 0 Ювентус 0 П1 3.9 Х 3.5 П2 2.02
Испания - Примера 20:30 Эйбар 0 Вальядолид 0 П1 2.02 Х 3.3 П2 4.2
Российские биатлонисты снова без медалей, Голикова выигрывает ЧМ, у Шведа 1000 попаданий
13 февраля 06:00
автор: Юрий Нечаев

Российские биатлонисты снова без медалей, Голикова выигрывает ЧМ, у Шведа 1000 попаданий

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Российские биатлонисты не попали на подиум в спринте на ЧМ

Вторая гонка на мировом первенстве в Поклюке не принесла сборной России медалей. Победу в спринте на 10 км у мужчин одержал швед Мартин Понсилуома, следом за которым финишировали французы Симон Дестье и Эмильен Жаклен. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 10-е место. 26-летний спортсмен допустил лишь один промах и мог претендовать на медали, но на последнем круге ему не хватило сил. В итоге Латыпов проиграл Понсилуоме 33 секунды. Матвей Елисеев финишировал 19-м, Александр Логинов 26-м, Антон Бабиков 53-м, а Карим Халили 64-м.

В субботу чемпионат мира продолжится женской спринтерской гонкой на 7,5 км.

В Херенвене в честь Голиковой звучит первый концерт Чайковского

Ангелина Голикова выиграла забег на 500 м на чемпионате мира в Нидерландах. Россиянка преодолела дистанцию за 37,141 секунды и опередила голландку Фемке Кок на 14 сотых. Бронза у еще одной представительницы России - Ольги Фаткулиной.

Российские девушки выиграли чемпионат мира на самой короткой дистанции впервые с 1996 года, когда всех опередила Светлана Журова.

В соревнованиях мужчин на 500 м Павел Кулижников довольствовался серебром, уступив канадцу Лорану Дюбрею.

Швед первым в истории Единой лиги ВТБ выполнил 1000 попаданий с игры

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Химки» в гостях обыграли «Астану» со счетом 77:82. Лидер подмосковного клуба Алексей Швед набрал 32 очка и сделал девять результативных передач. После этой игры на счету защитника стало 1005 точных бросков с игры в Единой лиге. Он стал первым баскетболистом в истории турнира, достигнувшим отметки в 1000 попаданий.

Алонсо отделался легким испугом и будет готов к началу сезона «Формулы-1»

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо не получил серьезных травм в ДТП, в которое угодил во время велотренировки. «Спасибо всем за ваши пожелания здоровья! Я в порядке и с нетерпением жду старта сезона. Только вперед!» – сказал испанец. К первому Гран-при сезона, который пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта, Алонсо должен быть готов на все 100%.

UFC никому не отдает пояс Хабиба

Президент UFC Дана Уайт не оставляет надежд убедить Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру. «Нет, UFC не отказывается от Хабиба. Хабиб - чемпион. Хабиб едет в Лас-Вегас. Мы с ним собираемся поужинать, поговорить и посмотреть, что будет дальше», - заявил глава сильнейшего промоушена в мире. Нурмагомедов объявил о завершении карьеры еще в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гэтжи и неоднократно говорил, что своего решения не изменит. Тем не менее, Уайт уверен, что сможет убедить непобежденного россиянина вернуться в октагон.

«Бавария» покупает Упамекано

«Бавария» продолжает усиливаться за счет прямых конкурентов по чемпионату Германии. Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич сообщил, что летом команду пополнит центральный защитник «Лейпцига» Дайо Упамекано. 22-летний француз должен стать заменой Давиду Алабе, который отказался продлевать контракт с «Баварией».

источник: «Советский спорт»
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