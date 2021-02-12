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Чайковский в честь Голиковой. У России - золото ЧМ на «пятисотке»
12 февраля 22:48
автор: Лев Тигай

Чайковский в честь Голиковой. У России - золото ЧМ на «пятисотке»

На конькобежном чемпионате мира в Голландии Ангелина Голикова победила на самой короткой дистанции 500 метров.

С этой недели пошла кульминация предолимпийского зимнего сезона. Кроме биатлона начались чемпионаты мира еще по пяти видам спорта, входящим в программу пекинских Игр-2022. Правда, не везде россияне находится на виду. Скажем, в слаломе-супергиганте, которым открылся горнолыжный ЧМ в итальянской Кортине-д'Ампеццо, нашим единственным достижением стало 30-е место Юлии Плешковой.

Не блеснула сборная России и в Швеции, где проходит мировое первенство по некоторым дисциплинам сноуборда и фристайла. Объединенный чемпионат мира в этих двух видах спорта планировался в Китае, но был отменен из-за коронавируса, и теперь международная федерация пристраивает его по кусочкам куда придется. Шведскому Идре достался борд-кросс и тамошний розыгрыш трех комплектов наград в четверг и пятницу, увы, прошел без непосредственного участия наших сноубордистов. До полуфинала из них добралась только Кристина Пауль да и та затем упала в двух заездах подряд, заняв восьмое итоговое место.

Напомню, что пока завершился лишь один предолимпийский ЧМ - его еще в конце января провели саночники. Россия взяла там две медали, включая золото Романа Репилова. Зато вчера и сегодня наши конькобежцы со скелетонистами собрали целую кучу призовых мест – восемь. Пять бронзовых, два серебра – и одна, последняя награда стала-таки золотой!

КУЛИЖНИКОВ – ПОКА ВТОРОЙ

ЧМ на отдельных дистанциях, программа которого полностью соответствует олимпийской, завершает укороченный конькобежный сезон, уложившийся в один месяц и целиком прошедший в режиме «пузыря» на легендарном катке «Тиалф» в Херенвене. В четверг и пятницу определились призеры на шести дистанциях из 14, и в пяти случаях на пьедестале не обошлось без сборной России.

Вчера приятно удивили стайеры, втроем попавшие в шестерку сильнейших на пяти километрах. Сегодня днем к бронзе Сергея Трофимова добавились еще две – в командных гонках преследования. Но главные надежды мы, конечно, связывали с вечерними спринтерскими забегами. Там шансы впервые услышать на награждении первый концерт Чайковского, которым ISU на период санкций разрешил заменить гимн России в коньках, шорт-треке и фигурном катании (Репилову золото вручали под гимн международной саночной федерации), были особенно высоки.

У мужчин, правда, не сложилось - многократный чемпион и рекордсмен мира на «пятисотке» Павел Кулижников на сей раз довольствовался серебряной медалью. Россиянина на 14 сотых секунды опередил канадец Лоран Дюбрей, прыгнувший, считайте, выше собственной головы.

Кулижников бежал позже канадца – в предпоследней паре с голландцем Рональдом Малдером, которого уверенно обыграл. Взять золото Павлу помешал небольшой сбой в самом начале – норвежский стартер слегка переборщил с паузой перед выстрелом. Впрочем, было непохоже, что серебро расстроило Кулижникова. После коронавируса и обострения старой травмы, из-за которых он пропустил в «пузыре»-2021 и стартовый чемпионат Европы, и часть этапов Кубка мира, такой результат – это вполне нормально. Тем более, что в запасе у Кулижникова еще есть субботний забег на 1000 метров.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ЗА 25 ЛЕТ

Так что же нам – ждать премьеры Чайковского до завтрашнего вечера? Нет, не ждать! Ангелина Голикова, в январе потерпевшая на любимой «пятисотке» четыре поражения подряд от Фемке Кок, взяла, наконец, реванш у новой звезды голландского спринта. Забег у Голиковой получился практически идеальным: и разогналась лучше всех, и за спиной у канадки Хизер Маклин на переходной прямой посидела, и в малый поворот перед финишем вписалась здорово. 37,141 – личный рекорд сезона, всего в 12 сотых от своего же рекорда катка!

Кок в январе случалось бывать и поближе к голиковскому достижению. Но сегодня голландка, слава богу, не сдюжила - проиграла почти полторы десятых. Третье время – у Ольги Фаткулиной, так что подиум получился нашим со всех сторон: и по количеству спортсменок, и по музыкальному сопровождению.

Между прочим, это лишь второй случай в истории, когда золото чемпионата мира на самой короткой дистанции выигрывает россиянка. Подобного не случалось аж с 1996 года, когда на самом первом «отдельном» ЧМ в норвежском Хамаре всех опередила Светлана Журова. Кстати, ставшая затем и олимпийской чемпионкой.

Уж не знаю, как там в марте сложится в шорт-треке с «фигуркой», но конькобежцам Чайковский, похоже, приносит удачу.

Коньки. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Херенвен (Голландия)

Женщины

500 м

1. Ангелина Голикова (Россия) – 37,141

2. Фемке Кок (Голландия) – отставание 0,140

3. Ольга Фаткулина (Россия) – 0,314

4. Ютта Леердам (Голландия) – 0,474

5. Ванесса Херцог (Австрия) – 0,714

6. Дарья Качанова (Россия) – 0,751

…14. Сюзанна Схюлтинг (Голландия) – 1,617

3000 м

1. Антуанетт Де Йонг (Голландия) – 3.58,47

2. Мартина Сабликова (Чехия) – 0,10

3. Ирэн Схаутен (Голландия) – 1,28

…7. Наталья Воронина (Россия) – 4,38

…10. Евгения Лаленкова (Россия) – 6,58

…16. Елена Еранина (Россия) – 12,65

Командная гонка преследования

1. Голландия – 2.55,80

2. Канада – 0,17

3. Россия (Лаленкова, Голубева, Воронина) – 3,56

Мужчины

500 м

1. Лоран Дюбрей (Канада) – 34,398

2. Павел Кулижников (Россия) – 0,142

3. Дай-дай Н’таб (Голландия) – 0,230

…7. Артем Арефьев (Россия) – 0,419

…11. Руслан Мурашов (Россия) – 0,592

5000 м

1. Нильс Ван Дер Пул (Швеция) – 6.08,40

2. Патрик Руст (Голландия) – 1,65

3. Сергей Трофимов (Россия) – 4,62

4. Данила Семериков (Россия) – 7,63

…6. Даниил Алдошкин (Россия) – 9,15

…19. Свен Крамер (Голландия) – 27,13

Командная гонка преследования

1. Голландия – 3.41,43

2. Канада – 0,28

3. Россия (Трофимов, Захаров, Семериков) – 1,23

СКЕЛЕТОН: СЕРЕБРО ТРЕТЬЯКОВА И БРОНЗА НИКИТИНОЙ

На первенстве планеты в немецком Альтенберге отлично стартовали скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никита. Вчера они выиграли по первой попытке и после второй тоже шли предельно высоко: Третьяков по-прежнему лидировал, а Никитина всего на 11 сотых отставала от хозяйки трассы Жаклин Леллинг.

К сожалению, второй день заездов (на чемпионате мира, как и на Олимпиадах, их четыре, а не два, как на кубковых этапах) остался за сборной Германии. Эта страна до сих пор не имеет ни одного олимпийского чемпиона по скелетону, но после Игр в Пхенчхане явно доминирует в этом виде спорта. На прошлогоднем ЧМ, также проходившем в Альтенберге, немцы взяли три золота из трех.

Третьяков сегодня выступил на прежнем, стабильном уровне – недаром результаты его четырех попыток уместились в промежуток в 0,14. Зато сумел прибавить действующий чемпион мира Христиан Гротхеер. В третьем заезде он показал лучшее время за оба дня, обошел Третьяков и даже создал запас в 21 сотую. В итоге Гротхеер выиграл три попытки и сохранил титул. Третьяков – второй, в топ-6 – три немца и трое наших, а вот победитель Олимпиады-2018 Юн Сун Бин и титулованнейший латыш Мартинс Дукурс чемпионат провалили.

Никитиной тоже пришлось иметь дело со сборной Германии - и ее тоже подвел третий заезд. Между четвертым и пятым виражами россиянка допустила грубую ошибку, чудом избежала падения и потеряла все шансы на победу. Перед последней попыткой Никитина шла третьей, но уступала Леллинг и Тине Херрманн больше секунды. Бронзу Елене все-таки удалось отстоять, хотя финальная разница между ней и 20-летней юниоркой Алиной Тарарыченковой составила лишь две сотых.

В субботу у Третьякова и Никитиной будет последняя возможность взять у немцев реванш – в командной эстафете. По сравнению с ЧМ-2020, где сборная России осталась вообще без медалей, наши в любом случае сделали определенный шаг вперед.

Чего не скажешь о бобслее, имеющем со скелетоном единую международную федерацию и, соответственно, общий чемпионат мира. В заездах бобов-двоек, прошедших в Альтенберге 5 по 7 февраля, ни мужские, ни женские эпипажи сборной России в топ-10 не попали.

Скелетон. Чемпионат мира. Альтенберг (Германия)

Мужчины. Сумма четырех попыток

1. Христофер Гротхеер (Германия) – 3.46,31

2. Александр Третьяков (Россия) – 0,28

3. Александер Гасснер (Германия) – 1,20

4. Феликс Кайзингер (Германия) – 1,43

5. Евгений Рукосуев (Россия) – 1,48

6. Никита Трегубов (Россия) – 2,71

7. Томас Дукурс (Латвия) – 2,82

…16. Мартинс Дукурс (Латвия) – 4,38

…17. Юн Сун Бин (Корея) – 4,66

Женщины. Сумма четырех попыток

1. Тина Херрманн (Германия) – 3.52,97

2. Жаклин Леллинг (Германия) – 0,11

3. Елена Никитина (Россия) – 1,68

4-5. Алина Тарарыченкова (Россия) – 1,70

4-5. София Грибель (Германия) – 1,70

…13. Юлия Канакина (Россия) – 3,40

…16. Янин Флок (Австрия) – 4,07

источник: «Советский спорт»
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