Король поменял винтовку, да здравствует король! У Легрейда - четвертое золото ЧМ

Масс-старт специфическая гонка. Мало кто любит бегать по трассе, толкаясь локтями. Тот же Александр Логинов не переваривает такое соперничество. При этом масс-старт остается элитным видом биатлонной программы, куда отбираются только лучшие. Приятно, что на этот раз в их числе оказалось четверо россиян.

Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев и Карим Халили стартовали в задних рядах. Первая «лежка», как и положено, разделила участников гонки на две части: тех кто стрелял точно, и тех кто промазал. Получилось примерно поровну: 14 биатлонистов били без промаха, 16 - ошиблись. Российские участники масс-старта разделились в той же пропорции: двое - Латыпов и Логинов оказались в первой группе, другие двое - Елисеев и Халили - во второй. В числе неудачников с двумя промахами прописался и Йоханнес Бё. А ведь Король биатлона не выиграл в Поклюке пока ни одной личной гонки. Ох зря норвежец поменял винтовку перед стартом чемпионата мира!..

На вторую стрельбу Логинов и Латыпов приходят в паре и дружно делают по одному промаху. В плане борьбы за медали, конечно, плохо, но не беда. Беда - у одного из фаворитов француза Эмильена Жаклена: пять (!) промахов. Все в шоке...

Тем временем группа снайперов сокращается более чем в два раза: от 14 остается только шесть. Это Яков Фак, Стурла Легрейд, Себастьян Самуэльсон, Симон Эдер, Арнд Пайффер и Кристиан Гоу. К третьему рубежу канадец отваливается от группы лидеров, при этом становится очевидно, что победитель гонки почти наверняка находится в этой пятерке. Логинов идет 10-м, Латыпов - 12-м, между ними - Бё-младший.

Пятеро «негритят» решили пострелять стоя, и их остается трое. Отпадают намазавшие Самуэльсон и Пайффер. Тройка лидеров-снайперов: Легрейд, Фак и Эдер отправляется на предпоследний круг, за ними восьмым с 44-секундным отставанием - Александр Логинов. Обидно за Эдуарда Латыпова: он мажет последним выстрелом.