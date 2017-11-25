Сообщается, что француз не собирается общаться с российскими журналистами до завершения Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея). Однако и после этого Мартен будет общаться с российскими СМИ только в мискт-зоне, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне у Фуркада был конфликт с комментатором «Матч ТВ» Дмитрием Губерниевым. Также француз критически высказывался в адрес российского биатлонистка Александра Логинова.