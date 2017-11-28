- Решение, наверное, не было слишком удивительным, потому что ранее было несколько решений. И было понятно, что этот массовый отбор медалей будет продолжаться. В любом случае получать такое известие неприятно. Дальнейшие наши действия стандартные. Мы будем подавать апелляцию в CAS (Спортивный арбитражный суд), бороться до конца, использовать все свои шансы, - передает слова Романовой «Р-Спорт».

Напомним, что понедельник, 27 ноября, российские биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Как сообщает официальный сайт МОК, Вилухина и Романова дисквалифицированы пожизненно. Их результаты на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы.