Российская биатлонистка Яна Романова опровергла собственные слова о том, что она готова выбросить медаль Олимпиады на помойку, но не отдать.

«Отчаяние проходит. Вчера было очень тяжело, да. На эмоциях даже сказала, что медали выброшу на помойку. Конечно, не выброшу. Это самое дорогое, что у меня есть.

Я очень благодарна Михаилу Прохорову (экс-главе СБР) за поддержку. Сейчас гораздо спокойнее. Есть уверенность, что с его помощью мы докажем, что решение МОК и все происходящее – абсурд», - цитирует Романову «Р-Спорт».

Напомним, что понедельник, 27 ноября, российские биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Как сообщает официальный сайт МОК, Вилухина и Романова дисквалифицированы пожизненно. Их результаты на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы.