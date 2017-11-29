«Отчаяние проходит. Вчера было очень тяжело, да. На эмоциях даже сказала, что медали выброшу на помойку. Конечно, не выброшу. Это самое дорогое, что у меня есть.

Я очень благодарна Михаилу Прохорову (экс-главе СБР) за поддержку. Сейчас гораздо спокойнее. Есть уверенность, что с его помощью мы докажем, что решение МОК и все происходящее – абсурд», - цитирует Романову «Р-Спорт».

Яна Романова: Скорее выброшу свою медаль на помойку, чем верну ее МОК

Напомним, что понедельник, 27 ноября, российские биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Как сообщает официальный сайт МОК, Вилухина и Романова дисквалифицированы пожизненно. Их результаты на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы.

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