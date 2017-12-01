Бывшая биатлонистка сборной России Анна Богалий высказалась в защиту Ольги Зайцевой.

«С этим человеком мы прошли «огонь, воду и медные трубы», лет 20, наверное, дружим семьями, и я не могу подобрать слов, чтобы выразить свои эмоции по поводу новости последнего часа! Никогда и ни за что не поверю! Держитесь, девчонки! Боже мой, до чего же вы докатились, товарищи международные спортивные чиновники....

Все кто причастен к этому...Сейчас спорт напоминает «помойку» ....Все кому не лень, комментируют, осуждают и вставляют свое «Я», другие как ястребы слетаются на «свеженькое» и просят комментариев ... Остановите этот ужас! Хватит бить спортсменов, защитите ребят», - написала Богалий на своей странице в Facebook.

Напомним, что сегодня виновными в нарушении антидопинговых правил признаны российские лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, а также биатлонистка Ольга Зайцева. Их результаты на Играх в Сочи аннулированы, им запрещено посещать последующие Олимпиады в любом качестве.

Отметим, что Зайцева была серебряным призером Олимпиады в женской эстафете, но ее партнеры по эстафетной команде Яна Романова и Ольга Вилухина уже были дисквалифицированы, и она лишилась бы медали в любом случае. Чекалева и Доценко на Олимпиаде не попали в число призеров, но были шестыми в командном спринте, за что получили диплом.