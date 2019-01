Судьи отклонили протест французов на результат масс-старта в Рупольдинге (видео)

Судьи пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге отклонили протест сборной Франции на результат масс-старта, сообщает официальный аккаунт соревнований в твиттере.

Французы требовали наказать австрийца Джулиана Эберхарда за то, как он обошел Кентена Фийона-Майе на повороте перед финишем. Однако в действиях Эберхарда не было зафиксировано нарушений, протест был отклонен, и итоговый протокол не претерпел изменений.

Jury decision is in -- the protest from the French side has been declined and the result is hereby confirmed: Boe, Eberhard, Fillon Maillet. #RUH19