Судьи отклонили протест французов на результат масс-старта в Рупольдинге (видео) - Советский спорт
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Биатлон20 января 2019 15:53Автор: Липкин Антон

Судьи отклонили протест французов на результат масс-старта в Рупольдинге (видео)

В действиях австрийца Эберхарда против Фийона-Майе нарушений не зафиксировано.

Судьи пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге отклонили протест сборной Франции на результат масс-старта, сообщает официальный аккаунт соревнований в твиттере.

Французы требовали наказать австрийца Джулиана Эберхарда за то, как он обошел Кентена Фийона-Майе на повороте перед финишем. Однако в действиях Эберхарда не было зафиксировано нарушений, протест был отклонен, и итоговый протокол не претерпел изменений.

Напомним, победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе, Эберхард отстал от него на 0,6 секунды, Фийон-Майе – на 2,8.

Из-за рассмотрения протеста французской команды была отложена цветочная церемония.

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