Судьи отклонили протест французов на результат масс-старта в Рупольдинге (видео)

Биатлон 20 января 2019 15:53 Автор: Липкин Антон

В действиях австрийца Эберхарда против Фийона-Майе нарушений не зафиксировано.

Судьи пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге отклонили протест сборной Франции на результат масс-старта, сообщает официальный аккаунт соревнований в твиттере.

Французы требовали наказать австрийца Джулиана Эберхарда за то, как он обошел Кентена Фийона-Майе на повороте перед финишем. Однако в действиях Эберхарда не было зафиксировано нарушений, протест был отклонен, и итоговый протокол не претерпел изменений.

Jury decision is in -- the protest from the French side has been declined and the result is hereby confirmed: Boe, Eberhard, Fillon Maillet. #RUH19 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 20, 2019

Напомним, победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе, Эберхард отстал от него на 0,6 секунды, Фийон-Майе – на 2,8.

Из-за рассмотрения протеста французской команды была отложена цветочная церемония.