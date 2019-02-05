Владимир Брынзак: Указаний готовить команду к Универсиаде не было

Биатлон 05 февраля 2019 13:11 Источник: News.ru Автор: Липкин Антон

Украина не подала заявку на участие в Универсиаде.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал решение властей Украины не отправлять спортсменов на Универсиаду в Красноярск.

«Насколько я знаю, министерство образования Украины не планирует посылать команду на Универсиаду в Красноярск, – приводит News.ru слова Брынзака. – Мы сейчас готовимся к чемпионату Европы, а указаний готовить команду к этому старту нам не поступало.

Как я понимаю, принятое наверху решение не отправлять команду так и осталось. Это решение – полностью прерогатива министерства образования и его спортивного клуба «Студенческое общество».

Напомним, Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.