Владимир Брынзак: Указаний готовить команду к Универсиаде не было - Советский спорт
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Биатлон05 февраля 2019 13:11Источник: News.ruАвтор: Липкин Антон

Владимир Брынзак: Указаний готовить команду к Универсиаде не было

Украина не подала заявку на участие в Универсиаде.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал решение властей Украины не отправлять спортсменов на Универсиаду в Красноярск.

«Насколько я знаю, министерство образования Украины не планирует посылать команду на Универсиаду в Красноярск, – приводит News.ru слова Брынзака. – Мы сейчас готовимся к чемпионату Европы, а указаний готовить команду к этому старту нам не поступало.

Как я понимаю, принятое наверху решение не отправлять команду так и осталось. Это решение – полностью прерогатива министерства образования и его спортивного клуба «Студенческое общество».

Напомним, Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

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