«Пришло время прощаться». Фуркад объявил о завершении карьеры

– Спасибо за приключение. Настало время прощаться, – написал Фуркад.

Таким образом, завтрашняя гонка преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира в Контиолахти станет для 31-летнего француза последней на профессиональном уровне.

Напомним, что Фуркад является пятикратным обладателем золотых медалей Олимпийских игр 2014 и 2018 годов. Также на его счету 13 побед на чемпионатах мира. Он является победителем общего зачета Кубка мира на протяжении семи лет кряду (с 2012 по 2018). В 2018-м был награжден Орденом офицера Почетного Легиона Франции.

В нынешнем сезоне у Фуркада есть шанс одержать еще одну победу в Кубке мира. На данный момент, Фуркад занимает первую строчку, набрав 880 очков, опережая норвежца Йоханнеса Бе на 10 очков.

Завтра состоится мужская гонка преследования. Начало в 15.45 по московскому времени.

Thanks for the journey 💙

Time to say goodbye. pic.twitter.com/TOU7uQpW84