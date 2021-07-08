Политт выиграл 12 этап «Тур де Франс»

Немец Нильс Политт, представляющий команду Bora-Hansgrohe, стал победителем 12-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки «Тур де Франс».
Политт преодолел дистанцию 159,4 км за 3 часа 22 минуты 12 секунд. Второе место занял испанец Иманол Эрвити (+0,31) из команды Movistar, третье место занял австралиец Гарри Суини (+0,31) из Lotto Soudal.
Российские велосипедисты в гонке не участвуют. 13-й этап протяженностью 219,9 км состоится 9 июля.
Тур де Франс проводится в 108 раз, в этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гранд-тур включает 21 этап общей протяженностью 3 414 км. Финиш состоится 18 июля в Париже на Елисейских полях.
источник: «Советский спорт»