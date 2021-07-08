Политт выиграл 12 этап «Тур де Франс»

Сомнительный пенальти на глазах у принца. Как Англия дожала Данию и вышла в финал Евро-2020

Сборная Англии в полуфинальном матче чемпионата Европы в дополнительное время вырвала волевую победу у Дании (2:1) и впервые в истории сыграет в поединке за континентальный титул с Италией.