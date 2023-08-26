ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Есть три золота чемпионата мира! Юные велосипедисты из России творят сенсацию

Всего в активе наших ребят пять медалей разного достоинства.
Есть три золота чемпионата мира! Юные велосипедисты из России творят сенсацию
26 августа 2023 22:43
автор: Владимир Лазарев
автор фото: UCI

Поездка российских юниоров на чемпионат мира по велоспорту на треке долгое время была под вопросом. Во-первых, индивидуальные разрешения на выступление в нейтральном статусе от UCI были получены не сразу. А во-вторых, возникал вопрос — стоит ли отправлять спортсменов на другой континент, если дело вполне может ограничиться следованием известному лозунгу: «Главное — не победа, а участие». В итоге споров по этому поводу было немало.

К тому же, одно дело — посылать на крупные старты взрослых участников, теоретически претендующих на олимпийские путёвки, и совсем другое — когда речь идёт о юниорах, работающих на перспективу. Да и чиновники международного союза велосипедистов вполне могли зажечь перед нашими спортсменами красный свет в самый последний момент. В итоге решение лететь в далёкую Колумбию было принято, оказалось оно поистине золотым.

Уже во второй день соревнований два наших юных велосипедиста заставили говорить о себе в восторженных тонах. Никита Кирильцев не просто пробился в призовую тройку, а стал чемпионом мира. Сын тренера спринтерской группы Владимира Кирильцева первенствовал в кейрине.

UCI

Еще один россиянин, Руслан Кузнецов, показал лучший результат в скрэтче. Это был уже безусловный триумф, но самое интересное ожидало российских любителей велоспорта дальше.

UCI

В финале спринта у девушек сошлись Елизавета Солозобова и колумбийка Стефани Лорена Куадрадо. Для южноамериканской спортсменки этот трек — домашний, поэтому в её пользу говорило не только хорошо знакомое полотно, но и поддержка болельщиков.

Но в результате именно Куадрадо совершила ошибку, из-за которой судьям пришлось всерьёз поломать голову над тем, как поступить дальше. На одном из виражей колумбийка упала, заодно уронив и Елизавету. В результате первый заезд девушкам пришлось повторить. Впоследствии Владимир Кирильцев рассказал — после падения Солозобова первым делом подумала, что сломала палец и сообщила об этом тренеру. Так или иначе, отважная русская девушка вновь вышла на старт — финал начинался заново.

Бороться Елизавете теперь приходилось не только с соперницей, но и с болью. И она с честью прошла через это испытание. В первом заезде победу Солозобовой принёс финишный рывок. Она повела со счётом 1:0 и до исполнения мечты оставался один шаг. Во второй попытке она улучшила свой результат — и это означало, что у наших спортсменов на этом чемпионате мира уже три золотых медали.

UCI

И это были не последние награды российских велосипедистов в этот день. Бронзовым призёром в гонке по очкам стал Даниил Кузнецов. А по итогам индивидуальной гонки на третью ступень пьедестала почёта поднялся Владимир Гончаров.

Пять медалей, три из которых — высшего достоинства — на турнире, на котором наших спортсменов могло и не быть, стали лучшим ответом критикам. Колумбийское золото прочно займёт место в истории отечественного велоспорта. Приехать на соревнования и побеждать назло обстоятельствам — это лучшее, что можно было сделать в сложившейся ситуации. И в будущем эти юные звёздочки могут повторить, а то и превзойти успехи многолетних лидеров нашей взрослой сборной — Анастасии Войновой, Дарьи Шмелёвой и других.

источник: «Советский спорт»
82-летнего русского чемпиона нашли в заброшенном бараке. Его жестоко обманули аферисты
82-летнего русского чемпиона нашли в заброшенном бараке. Его жестоко обманули аферисты
Знаменитого в прошлом спортсмена фактически взяли в плен.
26.07.2023 11:01
Велоспорт
автор: Сергей Чиков
Битва титанов. Триумфатор «Тур де Франс» Вингегор претендует на статус доминирующего чемпиона
Битва титанов. Триумфатор «Тур де Франс» Вингегор претендует на статус доминирующего чемпиона
Третий год подряд французские шоссе на «Тур де Франс» становятся полем битвы двух сильнейших генеральщиков современности — Йонаса Вингегора и Тадея Погачара.
24.07.2023 16:36
Велоспорт
автор: Юрий Усынин
На чемпионате мира сенсационно включили гимн России. Отважный серб плевал на санкции
На чемпионате мира сенсационно включили гимн России. Отважный серб плевал на санкции
Главу Балканского союза велоспорта в России наградили за доблесть и отвагу.
03.07.2023 22:00
Велоспорт
автор: Владимир Лазарев
Стальной дед покорил Швецию. Чудаковатый пенсионер с бородой выиграл сверхмарафонскую велогонку
Стальной дед покорил Швецию. Чудаковатый пенсионер с бородой выиграл сверхмарафонскую велогонку
Густава Хаканссона не допускали к участию из-за возраста, но это не помешало ему стать звездой.
13.06.2023 08:00
Велоспорт
автор: Владимир Лазарев
Легендарный велогонщик приговорен к трем годам заключения
Легендарный велогонщик приговорен к трем годам заключения
Ни дня без криминальных сводок из мира спорта. Правда, на этот раз героем очередного судебного разбирательства стал не футболист, а легенда велоспорта - итальянский гонщик Марио Чиполлини.
20.10.2022 08:48
Велоспорт
автор: Анастасия Лукачи
Велосипедисты к Олимпиаде готовы!
Велосипедисты к Олимпиаде готовы!
11 июля в Санкт-Петербурге завершился Кубок наций по велоспорту-трек, который пришел на смену Кубку мира.
13.07.2021 12:23
Велоспорт
автор: Анастасия Ключникова
Победы велогонщиков Mаrathon-Tula за два месяца до Олимпиады
Победы велогонщиков Mаrathon-Tula за два месяца до Олимпиады
Гонщики Marathon-Tula завершили первый блок международных стартов олимпийского сезона пятью победами на Гран-при Санкт-Петербурга, в котором приняли участие лидеры сборной России, а также представители команд ближнего и дальнего зарубежья, в том числе чемпионы мира, призеры чемпионатов Европы.
02.06.2021 10:01
Велоспорт
автор: Сергей Иванов
Московский велофестиваль стал рекордным по посещаемости
Московский велофестиваль стал рекордным по посещаемости
19 мая в столице прошел традиционный «Весенний московский велофестиваль». В этом году в нем приняли участие более 40 тысяч человек – это рекордное число участников за все время его проведения.
19.05.2019 17:27
Велоспорт
С «КУППЕР» – вокруг света
С «КУППЕР» – вокруг света
В пресс-центре «Советского спорта» прошла пресс-конференция, посвященная двухлетнему сотрудничеству компании КУППЕР и Федерации велоспорта России. Впрочем, поговорили мы не только о велоспорте.
09.04.2019 21:06
Велоспорт
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.