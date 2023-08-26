Есть три золота чемпионата мира! Юные велосипедисты из России творят сенсацию

Поездка российских юниоров на чемпионат мира по велоспорту на треке долгое время была под вопросом. Во-первых, индивидуальные разрешения на выступление в нейтральном статусе от UCI были получены не сразу. А во-вторых, возникал вопрос — стоит ли отправлять спортсменов на другой континент, если дело вполне может ограничиться следованием известному лозунгу: «Главное — не победа, а участие». В итоге споров по этому поводу было немало.

К тому же, одно дело — посылать на крупные старты взрослых участников, теоретически претендующих на олимпийские путёвки, и совсем другое — когда речь идёт о юниорах, работающих на перспективу. Да и чиновники международного союза велосипедистов вполне могли зажечь перед нашими спортсменами красный свет в самый последний момент. В итоге решение лететь в далёкую Колумбию было принято, оказалось оно поистине золотым.

Уже во второй день соревнований два наших юных велосипедиста заставили говорить о себе в восторженных тонах. Никита Кирильцев не просто пробился в призовую тройку, а стал чемпионом мира. Сын тренера спринтерской группы Владимира Кирильцева первенствовал в кейрине.

UCI

Еще один россиянин, Руслан Кузнецов, показал лучший результат в скрэтче. Это был уже безусловный триумф, но самое интересное ожидало российских любителей велоспорта дальше.

UCI

В финале спринта у девушек сошлись Елизавета Солозобова и колумбийка Стефани Лорена Куадрадо. Для южноамериканской спортсменки этот трек — домашний, поэтому в её пользу говорило не только хорошо знакомое полотно, но и поддержка болельщиков.

Но в результате именно Куадрадо совершила ошибку, из-за которой судьям пришлось всерьёз поломать голову над тем, как поступить дальше. На одном из виражей колумбийка упала, заодно уронив и Елизавету. В результате первый заезд девушкам пришлось повторить. Впоследствии Владимир Кирильцев рассказал — после падения Солозобова первым делом подумала, что сломала палец и сообщила об этом тренеру. Так или иначе, отважная русская девушка вновь вышла на старт — финал начинался заново.

Бороться Елизавете теперь приходилось не только с соперницей, но и с болью. И она с честью прошла через это испытание. В первом заезде победу Солозобовой принёс финишный рывок. Она повела со счётом 1:0 и до исполнения мечты оставался один шаг. Во второй попытке она улучшила свой результат — и это означало, что у наших спортсменов на этом чемпионате мира уже три золотых медали.

UCI

И это были не последние награды российских велосипедистов в этот день. Бронзовым призёром в гонке по очкам стал Даниил Кузнецов. А по итогам индивидуальной гонки на третью ступень пьедестала почёта поднялся Владимир Гончаров.

Пять медалей, три из которых — высшего достоинства — на турнире, на котором наших спортсменов могло и не быть, стали лучшим ответом критикам. Колумбийское золото прочно займёт место в истории отечественного велоспорта. Приехать на соревнования и побеждать назло обстоятельствам — это лучшее, что можно было сделать в сложившейся ситуации. И в будущем эти юные звёздочки могут повторить, а то и превзойти успехи многолетних лидеров нашей взрослой сборной — Анастасии Войновой, Дарьи Шмелёвой и других.