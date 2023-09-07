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Юные велосипедистки погибли в жуткой аварии. КАМАЗ на трассе потерял управление

Трагедия произошла в Ленинградской области.
Юные велосипедистки погибли в жуткой аварии. КАМАЗ на трассе потерял управление
07 сентября 2023 13:42
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ФКУ «Упрдор "Северо-Запад»

Страшная новость пришла в среду, 7 сентября, с северо-запада нашей страны. Группа юных велосипедисток 14-15 лет двигалась по трассе А-181 «Скандинавия». Сам по себе факт подготовки спортсменок на дорогах общего пользования при обязательном участии машины сопровождения не является редкостью. Но на этот раз произошло непредвиденное.

В районе съезда к посёлку Огоньки Выборгского района Ленинградской области в велосипедисток и сопровождавший их легковой автомобиль врезался потерявший управление «КамАЗ». Многотонный грузовик сбил группу спортсменок и буквально смял машину сопровождения. Водители и пассажиры проезжавших мимо автомобилей были в шоке от увиденного и не скрывали эмоций.

Источник фото: ФКУ «Упрдор "Северо-Запад»

Сообщение в полицию поступило в 10:45, после чего на место немедленно были направлены машины «Скорой помощи», спасательные вертолёты и оперативно-следственная группа. По предварительным данным два человека погибли на месте, также сообщается о девяти пострадавших. Точные причины ДТП предстоит установить следствию.

Источник фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Также известно, что юные спортсменки занимались в Школе олимпийского резерва Сестрорецка (Курортный район Санкт-Петербурга). Сообщается, что среди пострадавших есть один взрослый, остальные — дети. Получившие травмы различной тяжести подростки доставлены в медицинские учреждения Ленинградской области.

Это уже второе трагическое происшествие со спортсменами-подростками за последнее время. 7 августа, в Краснодарском крае грузовик врезался в микроавтобус с футболистами, ехавшими на соревнования в краевой центр. Тогда погиб один человек. Прошёл ровно месяц — и вновь случилась беда. Теперь в случившемся предстоит разобраться правоохранительным органам, а виновные должны быть наказаны по всей строгости закона.

Источник фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Редакция «Советского спорта» выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой страшной аварии.

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