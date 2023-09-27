ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

На турнире в Эстонии обнулили результаты россиянина. Он выступал с георгиевской лентой

Соотечественники встали на защиту Ивана в социальных сетях.
На турнире в Эстонии обнулили результаты россиянина. Он выступал с георгиевской лентой
27 сентября 2023 08:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: РИА Новости

Отношение к российской и советской символике в Эстонии всегда было неоднозначным. Исключением в этом смысле не является и георгиевская лента, публичную демонстрацию которой в стране год назад запретили на законодательном уровне. За нарушение этой нормы власти теперь выписывают солидные штрафы.

Впрочем, заработать себе проблемы из-за символа Победы в Эстонии можно было и раньше. Восемь лет назад за ношение чёрно-оранжевых цветов неожиданно наказали… российского велосипедиста.

Спортсмена дисквалифицировали прямо посреди гонки.

«ЛЕНТОЧКА НА ТОРМОЗНОМ ТРОСИКЕ»

В начале августа 2015 года в Отепя, живописном регионе на юге Эстонии, проходили очередные соревнования по триатлону TriSmile. В международном турнире принимало участие в том числе множество спортсменов из России, одним из которых на этот раз был представитель Санкт-Петербурга Иван Черныш.

Заезд начался для участников не лучшим образом: погода в этот день выдалась на редкость холодной и дождливой. Однако главное разочарование ждало российского спортсмена на финише: завершив гонку, Иван узнал, что его результаты обнулили.

Вместо времени, потраченного на дистанцию, в протоколе у имени велосипедиста стояла аббревиатура DSQ - дисквалифицирован. Причём на старт Черныша допустили без проблем, так что его участие было отменено прямо в ходе гонки. Россиянин поспешил прояснить ситуацию - и услышал неожиданный ответ.

- Разговаривая с организаторами, а после и с главным судьёй соревнований, выявили причину дисквалификации - георгиевская ленточка на тормозном тросике. Как сказал судья, она носит политически мотивированный характер, - рассказал Черныш.

TriSmile

«МОГ И КАЛЕКОЙ ОСТАТЬСЯ»

Решение судьи повергло спортсмена в шок. Велосипедист поделился своей историей в социальных сетях, и она тут же вызвала общественный резонанс. Об инциденте на гонке рассказали несколько крупных СМИ, а эстонцы, россияне и даже украинцы устроили в комментариях ожесточённые дебаты.

Соотечественники по большей части встали на сторону Черныша. Одни попытались привлечь к ситуации внимание Федерации триатлона России, другие даже предлагали подать жалобу на Европейский суд по правам человека.

- Параноики... Жаль спортсмена!

- Это просто жесть... Брат, не обращай внимания. Будь выше. Время расставит всё по своим местам.

- Иван, жаль, что всё так. Не отвлекайтесь на ошалелых.

TriSmile

Иностранцы же отреагировали на историю Черныша довольно жёстко, развернув в комментариях чуть ли не травлю спортсмена:

- Надо было визу ещё аннулировать, чтоб в России своей любимой посидели без права выезда лет 5....

- В других странах мог бы и калекой остаться. Пусть радуется ТОЛЬКО дисквалификации.

- Странно, что в кювет не выкинули… Нет мозгов.

Итог дискуссии подвело положение регламента Международной федерации триатлона, на которое, как выяснилось, опирался главный судья. Согласно документу, спортсменам строго запрещена демонстрация каких-либо политических символов на униформе во время соревнований, так что формальный повод для наказания россиянина у организаторов был, пересматривать своё решение они в итоге не стали.

источник: «Советский спорт»
Юные велосипедистки погибли в жуткой аварии. «КАМАЗ» на трассе потерял управление
Юные велосипедистки погибли в жуткой аварии. «КАМАЗ» на трассе потерял управление
Трагедия произошла в Ленинградской области.
07.09.2023 13:42
Велоспорт
автор: Владимир Лазарев
Есть три золота чемпионата мира! Юные велосипедисты из России творят сенсацию
Есть три золота чемпионата мира! Юные велосипедисты из России творят сенсацию
Всего в активе наших ребят пять медалей разного достоинства.
26.08.2023 22:43
Велоспорт
автор: Владимир Лазарев
82-летнего русского чемпиона нашли в заброшенном бараке. Его жестоко обманули аферисты
82-летнего русского чемпиона нашли в заброшенном бараке. Его жестоко обманули аферисты
Знаменитого в прошлом спортсмена фактически взяли в плен.
26.07.2023 11:01
Велоспорт
автор: Сергей Чиков
Битва титанов. Триумфатор «Тур де Франс» Вингегор претендует на статус доминирующего чемпиона
Битва титанов. Триумфатор «Тур де Франс» Вингегор претендует на статус доминирующего чемпиона
Третий год подряд французские шоссе на «Тур де Франс» становятся полем битвы двух сильнейших генеральщиков современности — Йонаса Вингегора и Тадея Погачара.
24.07.2023 16:36
Велоспорт
автор: Юрий Усынин
На чемпионате мира сенсационно включили гимн России. Отважный серб плевал на санкции
На чемпионате мира сенсационно включили гимн России. Отважный серб плевал на санкции
Главу Балканского союза велоспорта в России наградили за доблесть и отвагу.
03.07.2023 22:00
Велоспорт
автор: Владимир Лазарев
Стальной дед покорил Швецию. Чудаковатый пенсионер с бородой выиграл сверхмарафонскую велогонку
Стальной дед покорил Швецию. Чудаковатый пенсионер с бородой выиграл сверхмарафонскую велогонку
Густава Хаканссона не допускали к участию из-за возраста, но это не помешало ему стать звездой.
13.06.2023 08:00
Велоспорт
автор: Владимир Лазарев
Легендарный велогонщик приговорен к трем годам заключения
Легендарный велогонщик приговорен к трем годам заключения
Ни дня без криминальных сводок из мира спорта. Правда, на этот раз героем очередного судебного разбирательства стал не футболист, а легенда велоспорта - итальянский гонщик Марио Чиполлини.
20.10.2022 08:48
Велоспорт
автор: Анастасия Лукачи
Велосипедисты к Олимпиаде готовы!
Велосипедисты к Олимпиаде готовы!
11 июля в Санкт-Петербурге завершился Кубок наций по велоспорту-трек, который пришел на смену Кубку мира.
13.07.2021 12:23
Велоспорт
автор: Анастасия Ключникова
Победы велогонщиков Mаrathon-Tula за два месяца до Олимпиады
Победы велогонщиков Mаrathon-Tula за два месяца до Олимпиады
Гонщики Marathon-Tula завершили первый блок международных стартов олимпийского сезона пятью победами на Гран-при Санкт-Петербурга, в котором приняли участие лидеры сборной России, а также представители команд ближнего и дальнего зарубежья, в том числе чемпионы мира, призеры чемпионатов Европы.
02.06.2021 10:01
Велоспорт
автор: Сергей Иванов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.