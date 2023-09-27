На турнире в Эстонии обнулили результаты россиянина. Он выступал с георгиевской лентой

Отношение к российской и советской символике в Эстонии всегда было неоднозначным. Исключением в этом смысле не является и георгиевская лента, публичную демонстрацию которой в стране год назад запретили на законодательном уровне. За нарушение этой нормы власти теперь выписывают солидные штрафы.

Впрочем, заработать себе проблемы из-за символа Победы в Эстонии можно было и раньше. Восемь лет назад за ношение чёрно-оранжевых цветов неожиданно наказали… российского велосипедиста.

Спортсмена дисквалифицировали прямо посреди гонки.

«ЛЕНТОЧКА НА ТОРМОЗНОМ ТРОСИКЕ»

В начале августа 2015 года в Отепя, живописном регионе на юге Эстонии, проходили очередные соревнования по триатлону TriSmile. В международном турнире принимало участие в том числе множество спортсменов из России, одним из которых на этот раз был представитель Санкт-Петербурга Иван Черныш.

Заезд начался для участников не лучшим образом: погода в этот день выдалась на редкость холодной и дождливой. Однако главное разочарование ждало российского спортсмена на финише: завершив гонку, Иван узнал, что его результаты обнулили.

Вместо времени, потраченного на дистанцию, в протоколе у имени велосипедиста стояла аббревиатура DSQ - дисквалифицирован. Причём на старт Черныша допустили без проблем, так что его участие было отменено прямо в ходе гонки. Россиянин поспешил прояснить ситуацию - и услышал неожиданный ответ.

- Разговаривая с организаторами, а после и с главным судьёй соревнований, выявили причину дисквалификации - георгиевская ленточка на тормозном тросике. Как сказал судья, она носит политически мотивированный характер, - рассказал Черныш.

TriSmile

«МОГ И КАЛЕКОЙ ОСТАТЬСЯ»

Решение судьи повергло спортсмена в шок. Велосипедист поделился своей историей в социальных сетях, и она тут же вызвала общественный резонанс. Об инциденте на гонке рассказали несколько крупных СМИ, а эстонцы, россияне и даже украинцы устроили в комментариях ожесточённые дебаты.

Соотечественники по большей части встали на сторону Черныша. Одни попытались привлечь к ситуации внимание Федерации триатлона России, другие даже предлагали подать жалобу на Европейский суд по правам человека.

- Параноики... Жаль спортсмена!

- Это просто жесть... Брат, не обращай внимания. Будь выше. Время расставит всё по своим местам.

- Иван, жаль, что всё так. Не отвлекайтесь на ошалелых.

TriSmile

Иностранцы же отреагировали на историю Черныша довольно жёстко, развернув в комментариях чуть ли не травлю спортсмена:

- Надо было визу ещё аннулировать, чтоб в России своей любимой посидели без права выезда лет 5....

- В других странах мог бы и калекой остаться. Пусть радуется ТОЛЬКО дисквалификации.

- Странно, что в кювет не выкинули… Нет мозгов.

Итог дискуссии подвело положение регламента Международной федерации триатлона, на которое, как выяснилось, опирался главный судья. Согласно документу, спортсменам строго запрещена демонстрация каких-либо политических символов на униформе во время соревнований, так что формальный повод для наказания россиянина у организаторов был, пересматривать своё решение они в итоге не стали.