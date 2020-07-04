Квят поехал, «Оренбург» наказали, легкоатлетов еще накажут

Главной новостью дня стало печальное известие о кончине отца и тренера Хабиба Нурмагомедова. Два с половиной месяца врачи боролись за жизнь Абдулманапа Нурмагомедова, который был госпитализирован с коронавирусной инфекцией сначала в Дагестане, потом в Москве, однако победить в этом страшном поединке им не удалось. Весь вчерашний день поступали соболезнования в связи с уходом Нурмагомедова-старшего. Слова поддержки близким выразилпринципиальный соперник ХабибаКонор Макгрегор, Джастин Гэтжи, поединокроссийского бойца с которым намечен на сентябрь, президент UFC Дана Уайт и другие. При этом некоторые коллеги советуют Хабибу отказаться от сентябрьского боя. Посмотрим, какое решение примет чемпион UFC в легком весе.

Это, пожалуй, самое радостное событие, случившееся в пятницу: в Австрии прошли две первые свободные практики накануне первого гран-при сезона. Этому событию наверняка порадовались даже те болельщики, которым «Формула-1» не шибко интересна.Ведь возвращение «Королевских гонок» - еще одно убедительное свидетельствотого, что большой спорт приходит в себя после карантина. Что касается самих заездов, то больших сюрпризов они не принесли. Доминирование «Мерседесов», которое должно убить этот вид спорта, но пока не убило, продолжается уже седьмой сезон: Хэмилтон выиграл обе практики, Боттас оба раза был вторым. Судя попятничным заездам, в хорошей форме к сезону подошел «Рэйсинг Пойнт»: пилоты частной конюшни, купившей прошлогоднее шасси «Мерседеса», должны регулярно заезжать на пьедестал почета.

Что касается Даниила Квята, то в первой сессии он проехал всего 19 кругов, поэтому его 19 место не показательно. А вот по результатам второй практики можно делать выводы. Российский пилот стал 12-м и, скорее всего, в сезоне останется на этом уровне. Можно радоваться, что он опередил партнера по команде «Альфа Таури» Гасли, а также Александра Албона, которого взяли в «Ред Булл» вместо Даниила, однако это слабое утешение: в такой посредственной команде рассчитывать на что-то серьезное бесполезно.

«ОРЕНБУРГУ» ЗАСЧИТАНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ

После того, как «Оренбургу» было присуждено техническое поражение в матче 24-го тура с «Краснодаром», команда вновь лишена очков - теперь за неявку на матч с «Уралом» 1 июля. Причина пропуска игр - эпидемия коронавируса в команде. При этом на завтра намечена очередной матч оренбургской команды - с «Рубином».Представители «Оренбурга» уже обратились к казанцам и в РПЛ с просьбой о переносе встречи. Позиция «Рубина» интересна - с одной стороны заманчиво без игры получить три очка, с другой - как-то не очень красивостроить свое счастье на беде других, но окончательное решение - за Лигой.

БАНЬКА ПОДДЕРЖАЛ РЕШЕНИЕ WORLD ATHLETICS

Президент ВАДА Витольд Банька поддержал решение Международной федерации легкой атлетики, отказавшей ВФЛА в продлении сроков выплаты штрафа в 5 миллионовдолларов. Штраф был наложен из-за дела Данила Лысенко, деньги должны были перечислить до 1 июля, однако этого сделано не было. Помимо этого, ВФЛА должна оплатить 1,3 миллиона долларов за работу комиссии Руне Андерсена, плюс невыплата влечет за собой дополнительный штраф в 5 миллионов, который был наложен условно. World Athletics взяла время на размышление, но ничего хорошего и даже не очень плохого ждать не приходится. Скорее всего, ВФЛА будет исключена из международной федерации, а российские атлеты потеряют право выступления на соревнованиях даже в качестве нейтральных спортсменов.