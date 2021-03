Киберспорт в эпоху пандемии: что поменялось в индустрии?

Кто в индустрии выиграл больше остальных?

Почти все дисциплины продемонстрировали рост доходов и аудитории, но есть явные гиганты, опережающие остальных соперников. В первую очередь это касается мобильного гейминга. Киберспортивные соревнования по таким играм, как Mobile Legends, собирают многомиллионную аудиторию. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем мобильный гейминг станет серьезным конкурентом традиционных соревновательных дисциплин.

Особый рост также испытали и «ветераны» индустрии. Особенно – CS GO. Легендарный шутер по итогам 2020 года в плане популярности и доходности поравнялся с Дотой, что уже говорит о грандиозном росте и развитии. Рост также испытали и другие «стрелялки» по типу Fortnite и Call of Duty Warzone, которая стала настоящей жемчужиной для многих игроков.

Отдельного внимания заслуживает беттинг. Традиционные спортивные состязания для ставок – футбол и теннис – постепенно уходят на второй план. Большое количество бетторов в настоящий момент заинтересовано в киберспорте. Рост интереса был отмечен и букмекерами. Уже ни одна популярная контора не обходится без специального раздела со ставками на eSports.

Новое слово в рекламной интеграции

Коронакризис резко сократил рекламные бюджеты по традиционным направлениям, но вскрыл «золотую жилу» для спонсоров и брендов. Киберспорт – настоящее «откровение» в плане рекламы. Крупные организации по типу Mercedes или Red Bull уже давно воспринимают индустрию как полноценный канал продвижения товаров и услуг, но теперь онлайн-трансляциями заинтересовались и другие бренды. Как пример – Haval, который начал сотрудничать с отечественным клубом Virtus.pro.

Весной 2020 года в индустрию пришли такие гиганты, как Porsche и BMW, которые начали спонсировать сразу несколько команд. И это – только начало. Все больше локальных брендов и известных личностей начинает интересоваться киберспортом, что в перспективе повлияет на него только с положительной стороны.

Онлайн-мир

Ключевое изменение в киберспортивном мире – это смена формата организации состязаний. Если раньше балом правили офлайн-турниры, собирающие тысячи зрителей на аренах, то теперь во главе угла стоят онлайн-ивенты. Никаких затрат на аренду помещений и оборудования. Никаких организационных вопросов и карантина. Онлайн-формат стал настоящим праздником для небольших турниров, которые наконец-то получили адекватную огласку у публики.

Смена формата турниров кардинальным образом сказалась на каждом участнике киберспорта:

профессионалы играют либо в домашних условиях, либо на буткемпе;

турниры проводятся дистанционно, а сам сервис (комментаторы, аналитики и другие специалисты), как правило, ведут трансляции из своих студий;

зрители довольствуются трансляциями со стриминговых платформ, а не покупкой билетов.

С одной стороны, пандемия сильно ударила по зрелищности индустрии. Улетучилась «та самая» атмосфера крупного чемпионата, когда игроки, пожимая друг другу руки, выходили на сцену и направлялись в специальные кабинки. Больше нет волнительных эмоций, которые переполняли каждого зрителя. Но данная потеря – временная.

С другой стороны – киберспорт стал доступнее для широких масс, о чем стоит поговорить подробнее.

Киберспорт – для всех и каждого

«Исход в онлайн-мир» и бурное цветение локальных электронных состязаний дали свои плоды, которые можно не заметить поверхностным взглядом. Долгие обсуждения минусов пандемии и ее влияния на киберспорт уже известны, но за общим гнетущим фоном прячутся настоящие «ростки света». Пока профессиональные игроки скучали по плей-оффу и овациям со стороны зрителей, обыкновенные фанаты видеоигр получили больше возможностей проявить собственные таланты. Почему? Потому что для онлайн-турниров и лиг не важно, сколько лет человек играет в условную Доту или какой у него рейтинг в CS GO.

Любительские лиги обрели «второе дыхание». Если раньше игрокам приходилось мечтать о выступлении на турнирах, то теперь возможность стала реальностью. Количество проводимых локальных онлайн-турниров за период пандемии значительно возросло, и любительская лига GO and PLAY — яркий тому пример. Лига радует фанатов самых разных кибер- дисциплин. В скором времени GO and PLAY проведет чемпионат по PUBG. Каждый может зарегистрироваться и испытать собственные навыки в королевской битве.

В настоящий момент можно с уверенностью утверждать, что будущее индустрии eSports будет тесно связано не только с профессиональными чемпионатами, но и с любительскими лигами. Профессионалам придется немного потесниться, потому что рядовые игроки теперь тоже могут блистать на мировой арене.