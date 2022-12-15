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Капитан сборной России по CS:GO – о турнире IESF 2022: Результатом команды я очень доволен

На прошедших соревнованиях команда заняла третье место.
Капитан сборной России по CS:GO – о турнире IESF 2022: Результатом команды я очень доволен
15 декабря 2022 20:58
автор: Владислав Корегин

Капитан сборной России в дисциплине CS:GO Евгений fenvicious Мицик подвел итоги чемпионата мира по киберспорту – IESF World Championship 2022.

Напомним, что турнир проходил с 7 по 11 декабря в Индонезии. Коллектив из России завоевал бронзовые медали соревнований. В финале нижней сетки команда уступила Северной Македонии со счетом 0-2 (5:16, 11:16).

Результатом команды я очень доволен. Особенно, учитывая сколько и в каких условиях мы тренировались. Дело в том, что я играл из Новосибирска, а тренировались мы с командами из Европы: пока у нас был пинг в районе 100, у соперников был пинг около 10. Соответственно, у игрока с более низким пингом огромное преимущество, он быстрее видит противника, быстрее совершает килл.

Таким образом, для нас попасть в ТОП-8 было бы уже очень хорошо. А мы сыграли на «отлично» – не прыгнули выше головы, но показали практически возможный максимум. Могли бы и лучше, но зарешала нехватка опытов и нервы.

- Несколько слов о матчах против Македонии. Что не получилось во второй игре, особенно после отличной победы в первой встрече с ними?

- Самым сложным на протяжении всего турнира было держать себя в фокусе, не выпадать из игры и удерживать эмоциональное состояние на одинаковом уровне. К сожалению, игру против Македонии мы проиграли как раз из-за того, что не хватило сил. Вся команда не справлялась с нагрузкой, проиграли тупо от бессилия.

- Какие дальнейшие планы в карьере?

- Главный вывод, который я для себя сделал — нужно переезжать из Новосибирска туда, где будет пинг ниже — например, в Москву или Калининград. Мы общались с ребятами из других стран, они все сказали, что нас это круто бустанет.

А после переезда уже активно тренироваться, участвовать в европейских квалификациях на мейджор, показать себя на RMR и как можно чаще участвовать в крупных турнирах. Ну и, конечно же, выиграть следующий чемпионат мира по киберспорту! – рассказал Мицик в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Владиславом Корегиным.

источник: «Советский спорт»
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