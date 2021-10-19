Роднина - о победе Team Spirit: В футболе наши профессионалы и близко к этому не подходят

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поздравила российскую команду Team Spirit с завоеванием титула The International 10, который прошел в Бухаресте с 7 по 17 октября.

Напомним, что в гранд-финале турнира коллектив обыграл PSG.LGD из Китая со счетом 3:2. Эта победа принесла россиянам 18,2 миллиона долларов в качестве призовых.

«Ребята просто умницы, миллионеры, молодцы! Нельзя жить позавчерашним днем и вечными олимпийскими ценностями. К тому же, к ним прибавилось слово «вместе», значит, ничто не стоит на месте. Киберспорт - это профессиональный спорт, и если тут наши ребята добиваются результата, то, например, в футболе наши профессионалы и близко к этому не подходят», - приводит слова Родниной Metaratings.ru.

Добавим, что Team Spirit добралась до стадии гранд-финала TI 10 через нижнюю сетку турнира, уступив в первой игре плей-офф Team Invictus (1:2), однако затем команда не потерпела ни одного поражения. Помимо победы над PSG.LGD, подопечные Ярослава Miposhka Найденова обыграли Fnatic (2:0), OG (2:0), Virtus.pro (2:1), Invictus (2:0) и Team Secret (2:1).