Порноактриса Ева Эльфи: Главный совет Team Spirit – разумно распорядиться деньгами

Порноактриса Ева Эльфи, настоящее имя которой Юлия Романова, посоветовала киберспортсменам из Team Spirit отправится в путешествие в качестве заслуженного отдыха.
- За новостями киберспорта и результатами команд из СНГ слежу регулярно. Мне компьютерные игры помогают отвлечься и одновременно зарядиться энергией.
Любимых игр множество, начиная от соло прохождений God of War и The Last of Us, заканчивая Overwatch с друзьями.
Кстати, сейчас тоже слежу за мейджером по CS: GO, болею за всех из СНГ, но мой фаворит — это команда NAVI и Саша s1mple
Главный совет Team Spirit – разумно распорядиться деньгами. Думаю, ребята проделали большую работу и много тренировались, я бы на их месте… поехала в путешествие в качестве заслуженного отдыха, - передает слова Эльфи Sport24.ru.
В октябре российская команда Team Spirit стала чемпионом The International 10, обыграв в финале турнира PSG.LGD из Китая со счетом 3:2. За победу на The International 2021 Team Spirit заработала 18,2 миллиона долларов.
Добавим, что команда выступала в составе Ярослава Miposhka Найденова, Магомеда Collapse Халилова, Александра TORONTOTOKYO Хертека, а также украинцев Мирослава Mira Колпакова и Ильи Yatoro Мулярчука.
В обновленном 1 ноября рейтинге Европейской киберспортивной лиги Team Spirit вышла в лидеры среди команд по Dota 2 в мире, обойдя своего соперника по финалу The International PSG.LGD.
Ранее Ева Эльфи назвала свой любимый хоккейный клуб, призналась, что болеет за сборную России по футболу и верит в наставника национальной команды Валерия Карпина, а также дала оценку внешним данным самых известных фигуристок России - Алины Загитовой и Евгении Медведевой.