Порноактриса Ева Эльфи: Главный совет Team Spirit – разумно распорядиться деньгами

Порноактриса Ева Эльфи, настоящее имя которой Юлия Романова, посоветовала киберспортсменам из Team Spirit отправится в путешествие в качестве заслуженного отдыха.

- За новостями киберспорта и результатами команд из СНГ слежу регулярно. Мне компьютерные игры помогают отвлечься и одновременно зарядиться энергией.

Любимых игр множество, начиная от соло прохождений God of War и The Last of Us, заканчивая Overwatch с друзьями.

Кстати, сейчас тоже слежу за мейджером по CS: GO, болею за всех из СНГ, но мой фаворит — это команда NAVI и Саша s1mple

Главный совет Team Spirit – разумно распорядиться деньгами. Думаю, ребята проделали большую работу и много тренировались, я бы на их месте… поехала в путешествие в качестве заслуженного отдыха, - передает слова Эльфи Sport24.ru.