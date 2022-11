Blizzard уходит из Китая

Blizzard объявила, что не смогла договорится о продлении сотрудничества с китайской NetEase по выпуску в стране игр американского издательства.

Таким образом, с 23 ноября в Китае перестанет работать Battle.net, а с 24 января - запускаться практически все игры компании, а именно «World of Warcraft», «Hearthstone», «Watching Pioneer», «Diablo III». StarCraft II, Warcraft III: Reforged и Heroes of the Storm.

Единственной игрой Blizzard, которая работает в Китае не по истекающему соглашению, является мобильная Diablo Immortal.